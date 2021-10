On toivoa herättävää, että moni jaksaa käyttää aikaansa ja resurssejaan luonnon ja tulevaisuuden hyväksi ilman minkäänlaista materiaalista korvausta.

Olen seurannut keskustelua Elokapinan järjestämästä syyskapinasta, jonka tarkoitus oli tukkia Mannerheimintien liikenne kymmenen päivän ajaksi.

On kiinnostavaa, miten käsittämättömän paljon vastustusta Elokapinan toiminta herättää. Vielä kiinnostavampaa on, miten yleisiä ”menkää oikeisiin töihin” -tyyliset kommentit ovat näissä keskusteluissa.

Moni näyttää ensinnäkin ajattelevan, ettei ilmastoaktivismi ole oikeaa työtä, ja toisaalta, ettei työssä käyvillä voi olla aikaa osoittaa mieltään ilmaston puolesta. Se ei tietenkään ole totta. Ilmastoaktivismi kiinnostaa yhä enemmän myös työssä käyviä, perheellisiä, eläköityneitä ja miljardöörejä. Muun muassa lääkäreillä ja tutkijoilla on Suomessa oma Elokapinan jaostonsa.

Kiire sekä opiskelun ja työn priorisoiminen ovat silti tutkimusten mukaan yleisiä syitä olla osallistumatta ilmastoaktivismiin. Tämä on tietysti ymmärrettävää, mutta miksi se olisi ylpeydenaihe? Työssä käyvänä olen monesti selittänyt itselleni olevani liian kiireinen osallistumaan käynnissä oleviin mielenosoituksiin, vaikka olisin kokenut ne tärkeinä, ja tämä hävettää minua. Miksi pitäisin itseäni ylempiarvoisena siitä syystä, että valitsen olla käyttämättä aikaani planeetan hyväksi?

Mitä kertoo arvoistamme se, että ”menkää töihin” on jokseenkin hyväksytty vastalause mielenosoituksia kohtaan? Mikä tekee ilmastoaktivismista jotain muuta kuin työtä? Juuri se, että mielenosoittamisesta ei makseta, tekee siitä mielestäni ihailtavampaa. On toivoa herättävää, että moni jaksaa käyttää aikaansa ja resurssejaan luonnon ja tulevaisuuden hyväksi ilman minkäänlaista materiaalista korvausta. Vaikka kaikki ilmastoaktivistit olisivat nuoria, opiskelijoita ja työttömiä, eikö ole hyvä asia, että edes heillä on aikaa muistuttaa meitä luontokadosta ja ilmastohätätilasta?

Arvostetun lääketieteellisen julkaisun the Lancetin päätoimittaja Richard Horton on huomauttanut, että jos lääketiede pyrkii suojelemaan elämää, ilmastoaktivismin tulisi olla terveydenhuollon velvollisuus ja keskeinen osa sen toimintaa. Tämä koskee mielestäni kaikkia muitakin. Maailmassa, jossa ilmastonmuutos tappaa jo nyt satojatuhansia ja tulee syrjäyttämään miljoonia kodeistaan, ilmastoaktivismi on moraalinen velvollisuus ja tärkeää työtä siinä missä muukin, ellei tärkeämpää kuin mikään muu. Jos emme löydä aikaa muuhun, vähintä, mitä voimme tehdä on osoittaa täysi tukemme tälle työlle.

Jani Kajanoja

psykiatriaan erikoistuva lääkäri, tutkijatohtori

Turku

