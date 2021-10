Varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkojen lisääminen yliopistossa on kaunis ajatus, mutta totuus on se, etteivät valmistuvat opettajat jää kentälle.

Varhaiskasvatuksen työntekijänä en enää tiennyt itkeäkö vai nauraa, kun luin suunniteltua keinovalikoimaa henkilöstön lisäämiseksi helsinkiläisessä varhaiskasvatuksessa. Apulaispormestari Nasima Razmyarin (sd) mukaan ratkaisevaa olisi saada lisää yliopiston aloituspaikkoja varhaiskasvatuksen opettajiksi haluaville (HS 15.10.).

Olemme syvällä kuopassa, josta matka ylöspäin tuntuu pitkältä. Kaunis ajatus on lisätä aloituspaikkoja yliopistoon, jotta opettajapulaa saataisiin tasattua – totuus on ollut jo pidemmän aikaa se, etteivät valmistuvat opettajat jää kentälle. Nyt meillä on näkyvissä myös pula pätevistä lastenhoitajista.

Itse olen työskennellyt helsinkiläisen varhaiskasvatuksen parissa 15 vuotta. Opettajan vakansseja oli jo aloittaessani auki niin, että vastavalmistunut pystyi valitsemaan mihin halusi töihin. Pula työntekijöistä ei ole yhtäkkinen ja yllättävä – siihen ei ole vain haluttu reagoida ennen kuin on pakko. Nyt on.

Kentän ääntä ei varhaiskasvatuksessa kuulla, osin työntekijöiden ja osin alan arvostuksen takia. Helsingin kaupungin ongelma lienee myös hidas ja suuri koneisto, joka varhaiskasvatuksen rakenteessa on. Varhaiskasvatuksen kenttä ja päättäjät ovat liian kaukana toisistaan. Kutsun ilomielin kenet tahansa meille töihin tutustumaan vaikkapa kuukaudeksi. Siinä ajassa totuuden ehtii paitsi nähdä myös tajuta.

Itse näen ainoina keinoina tilanteen pelastamiseksi sen, että saamme päiväkodeissa työskentelevät pätevät ammattilaiset pysymään toimissaan. Se tapahtuu vain ja ainoastaan työoloja parantamalla. Ryhmäkokoja pienentämällä ja käyttö- ja täyttöasteiden muuttamisella ryhmäkohtaisiksi nykyisten päiväkotikohtaisten sijaan. Tähän toivoisin panostusta. Lasten turvallinen perusarki on lähtökohta, jonka päälle suomalaista, laadukasta varhaiskasvatusta rakennetaan, ja tällä hetkellä se ei aina toteudu.

Piritta Hautanen

varhaiskasvatuksen opettaja, Helsinki

