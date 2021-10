Me kuorolaiset haluamme päästä laulamaan ja toivomme yleisöä konsertteihin

Toivomme hartaasti, että yhdessä moniäänisesti laulaminen on tulevaisuudessa uusi normaali.

Kiitos omasta ja edustamani Kansallis-Kuoron puolesta Helsingin Sanomille jutusta (16.10.), joka käsitteli kuorojen tilannetta ja toimintaedellytyksiä pandemiakurimuksen seurauksena.

Kuorot ovat todellakin tehneet kaikkensa pysyäkseen hengissä, antaakseen työmahdollisuuksia johtajilleen ja pitääkseen huolta laulajistaan. Etä- ja hybridiharjoittelu puolentoista vuoden ajan on ollut vähintäänkin haasteellista, mutta näyttää siltä, että niiden avulla on kahlattu pikku hiljaa kuiville koronasuosta. Toivomme hartaasti, että yhdessä moniäänisesti laulaminen on tulevaisuudessa uusi normaali.

Mikään tekniikka ei korvaa yhteisen soinnin tuomaa iloa. Kulunut aika on ollut myös taloudellisesti varsin raskasta jäsenmaksujen avulla kitkutteleville kuoroille, kun muu vähäinenkin tulonhankinta on kadonnut, kuten jutussakin todettiin.

Kuorolaulu on tutkitusti ja tunnustetusti niin henkistä kuin fyysistäkin terveyttä edistävää toimintaa. Se tuo iloa ja hyvää mieltä sekä kuulijoille että laulajille.

Nyt monikymmentuhatpäinen kuorokenttä toivookin runsaasti esiintymismahdollisuuksia ja yleisöä konsertteihin. Niillä turvataan parhaiten kuorojen toimintaedellytykset. Tietysti taloudellinen tuki yhteiskunnaltakaan ei ole pahitteeksi, vaikka ymmärrämmekin, että kulttuurin kentillä on tukea tarvitsemassa ja jakamassa lukemattomia tahoja.

Meillä on ollut ikävä yhdessä laulamista, mutta vielä enemmän meillä on ikävä yleisöjämme. ”Kuule kuinka soitto kaikuu, Väinön kanteleesta raikuu. . .” Tämän kokemuksen haluamme jakaa kuulijoidemme kanssa myös jatkossa.

Raija Seilonen

puheenjohtaja, Kansallis-Kuoro

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.