Mennyt kehitys on faktaa, tulevaisuuteen katsominen on olettamista.

Ehdotus pienten työeläkkeiden korottamisesta on hämmentävä, kirjoitti toimittaja Teemu Muhonen (HS 17.10.). Hän kyseenalaisti kompetenssini ja ihmetteli, kuinka enemmistö demarien eduskuntaryhmästä ”uskoo mieluummin Kiljusen arvioita kuin alan asiantuntijoita”.

Toimittaja viittasi tanskalaisprofessori Torben M. Anderseniin, joka väitti, ettei Suomen eläkejärjestelmän rahoitus ole pitkällä aikavälillä kestävä. Vaikka olen kirjoittanut kaksi kirjaa Suomen eläkejärjestelmästä, en väitä tuntevani Tanskan eläkejärjestelmää paremmin kuin kollega.

Suomessa eläkerahastot ovat kasvaneet vuoden 1995 36 miljardista eurosta nykyiseen 240 miljardiin euroon. Ne ovat paisuneet keskimäärin 8 miljardia euroa vuodessa, parina viime vuonna 20 miljardia vuodessa. Reaalituotto on ollut keskimäärin 5,2 prosenttia vuodessa, kahtena viime vuonna yli 9 prosenttia.

Eläketurvakeskuksen ja professori Andersenin puolen vuosisadan päähän ulottuvissa ennusteissa reaalituotto-oletukseksi on asetettu 2,5–3,0 prosenttia. Kumulatiivisissa, vuosikymmenten päähän ulottuvissa ennusteissa prosentinkin heitto tuotto-oletuksissa kertautuu satoina miljardeina euroina rahastojen volyymeissa. Yksikään uskottava taloustieteellinen tutkimuslaitos ei julkistaisi tällaisia ennusteita liian suuren virhemarginaalin vuoksi.

Mennyt kehitys on faktaa, mutta tulevaisuuteen katsominen on olettamista. Toimittaja on hämmentynyt siitä, että demarikansanedustajat luottavat mieluummin faktoihin kuin ennusteisiin. Toimittaja on hämmentynyt, että ”demariedustajat ajavat eläke-etuuksien parantamista”. Hämmentävää mutta totta, näin on.

Toimittaja totesi, ettei Sdp:n ministereitä ole kirjallisen kysymyksen allekirjoittajina. Ministerit eivät allekirjoita kysymyksiä itselleen. Tosin paljastan, että on demariministereitä, jotka olisivat voineet allekirjoittaa, sillä kysymyksemme vetoaa hallitusohjelman toteuttamiseen. Olen itse hämmentynyt, että HS:n toimittaja yrittää olla parempi Sdp:n puoluekokouspäätösten tulkitsija kuin demarikansanedustajat.

Kimmo Kiljunen

kansanedustaja (sd), Vantaa

