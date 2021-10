Koska kestävyysongelmat ja niiden ratkaisut ovat monimutkaisia ja viheliäisiä, tarvitaan myös eri tieteenaloja yhteen tuovia ja toimijoita yhteistyöhön innostavia lähestymistapoja. Kestävyystiede on luotu juuri tähän tarpeeseen.

Kestävä kehitys on YK:n jäsenmaiden hyväksymä tärkeä tavoite. Sen saavuttamista ohjaa globaali Agenda 2030 -toimintaohjelma, joka vie yhteiskunnat kestävän kehityksen polulle sekä turvaa luonnonjärjestelmien ja ihmisten yhteisen hyvinvoinnin nykyisille sekä tuleville sukupolville.

Toimintaohjelman työtä ohjaavat seitsemäntoista kestävän kehityksen tavoitetta. Tänä vuonna Suomi nousi ensimmäiselle sijalle näiden tavoitteiden toteutumisen kansainvälisessä maavertailussa. Suomi on toteuttanut hyvin erityisesti köyhyyden vähentämiseen, terveyteen, koulutukseen, puhtaaseen veteen, energiaan, eriarvoisuuden vähentämiseen sekä rauhaan ja oikeusvaltioon liittyviä tavoitteita. Sen sijaan ilmastonmuutoksen torjunnassa, luontokadon pysäyttämisessä ja kulutus- ja tuotantotapojen kestävyydessä meillä on vielä parannettavaa.

Agenda 2030:n toteuttaminen osoittaa, että kestävä kehitys ei ole muusta elämästä tai politiikasta erillistä toimintaa, vaan paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti tapahtuvaa yhteiskunnallista kestävyyden murrosta. Sen toteutumiseksi tarvitaan kestävyyden mahdollisuuksien tutkimusta.

Yksittäisistä kestävyyskysymyksistä tarjoavat tietoa lukuisat tieteenalat. Koska kestävyysongelmat ja niiden ratkaisut ovat monimutkaisia ja viheliäisiä, tarvitaan myös eri tieteenaloja yhteen tuovia ja toimijoita yhteistyöhön innostavia lähestymistapoja.

Kestävyystiede on luotu juuri tähän tarpeeseen. Se on ongelma- ja ilmiölähtöinen, tieteidenvälinen ja ratkaisuhakuinen tutkimuskokonaisuus. Kestävyystieteen lähtökohtana on yhteiskunnan ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen kokonaisvaltaisesta, systeemisestä tutkimusnäkökulmasta. Lisäksi kestävyystiede tukee yhteiskunnallista murrosta hahmottamalla erilaisia muutospolkuja ja arvioimalla niiden vaikutuksia.

Kestävyystieteelliseen tutkimukseen ja sen hyödyntämiseen on syytä panostaa, jotta kestävän kehityksen edellyttämiä yhteiskunnallisia muutoksia onnistutaan toteuttamaan tehokkaasti ja ripeästi. Muutosten on oltava hallittuja ja oikeudenmukaisia sekä perustuttava parhaimpaan saatavilla olevaan moninäkökulmaiseen tietoon.

Kestävyystieteellinen tutkimus kutsuukin tiedon tuottamiseen ja ratkaisujen etsimiseen mukaan paitsi eri alojen tutkijoita myös kansalaisia, kansalaisjärjestöjä, päätöksentekijöitä, eri alojen asiantuntijoita ja käytännön toimijoita sekä taiteen ja luovan alan toimijoita. Oleellista on kannustaa nuoria mukaan tähän työhön.

Suomessa Nuorten Agenda 2030 -ryhmä toimii jo kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta ja osallistuu niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kestävyystieteellistä lähestymistapaa on myös syytä hyödyntää opetuksessa ja koulutuksessa. Kokonaisvaltainen ymmärrys ympäristöstä ja yhteiskunnasta sekä ratkaisuhakuinen pohdinta vahvistavat parhaimmillaan lasten ja nuorten tulevaisuususkoa muuttuvassa maailmassa.

Tarja Halonen

hallituksen puheenjohtaja, Helsingin yliopisto

Jari Niemelä

kaupunkiekologian professori, Helsingin yliopisto

Katriina Soini

johtava tutkija, kestävyystieteen dosentti, Luonnonvarakeskus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.