Toimittaja Catherine Beltonin kirjassa on enemmän detaljeja Putinin verkostoista ja raha-asioista kuin missään on aiemmin kerralla julkaistu.

Tuttava aikoi hakea Suomen kansalaisuutta, jotta liikkuminen helpottuisi koronavirusrajoitusten aikana. Aiemmin se ei tuntunut tarpeelliselta. Hän on asunut Suomessa yli 30 vuotta ja on EU-kansalainen.

Virkailija teki tenän: ei kannata edes täyttää hakemusta, se hylätään ilman muuta. Miksi? Puuttuu vaadittu suomen kielen kurssi.

Tuttava puhuu erittäin sujuvaa suomea. Tietää jopa ”hillumisen”, vaikka ei hae katu-uskottavuutta vanhentuneella slangilla. On sitä paitsi väitellyt kielitieteessä suomen kielen alalta.

Eikö riitä? No ei. Kun se kurssi. . .

Näillä kysymyksillä tuskin vaivattiin Gennadi Timtšenkoa, joka sai kansalaisuuden 1990-luvulla. Suomea hänen ei väitetä osaavan, saati ruotsia tai saamea. Liikemies oli kuitenkin tervetullut. Jos raha ei haise, niin kuin keisari Vespasianus opetti poikaansa, puhua se osaa.

Timtšenko on tuottanut kosolti Suomi-mainintoja maailman mediaan, mutta Suomi-kuvan vaalijat eivät hykertele. Kansalaisen nimi löytyy Yhdysvaltain pakotelistalta ja Pandora-paljastuksista, joissa hänen osaltaan oli kyse yli miljardin euron siirtelyistä. Nimi esiintyy tiuhaan myös Financial Timesin toimittajan Catherine Beltonin kirjassa Putin’s People, joka saatiin tuoreeltaan suomeksi nimellä Putinin sisäpiirissä.

Analyysina on parempiakin kirjoja, mutta Beltonilla on enemmän detaljeja Putinin verkostoista ja raha-asioista kuin missään on aiemmin kerralla julkaistu. Lukija hämmästelee, miten paljon saa selville journalistisella jalkatyöllä. Nyky-Venäjä ei ole Neuvostoliitto, jossa voitiin ampua mieltään osoittavia lakkolaisia eikä ulkomaailma kuullut hiiskaustakaan. Näin tapahtui kesällä 1962 Donin kasakoiden vanhassa pääkaupungissa Novotšerkasskissa, kuten näemme Andrei Kontšalovskin elokuvasta Rakkaat toverit.

Vaikka Putin-kriittisyys näkyy, Beltonin kirja ei ole mustavalkoinen. KGB-porukan valtaantulosta piirtyy kuva, joka on kohtalaisen uskottava eikä välttämättä Putinille epäedullinen. Ja vaikka oikeusjuttu oli tekaistu, oligarkki Mihail Hodorkovskia ei esitetä vain viattomana uhrina vaan suurpelurina, joka kurkotti liian korkealle.

Pääasioissa Belton nojautuu haastatteluihin. Hutejakin voi tulla. Sensitiivisimmän tiedon lähteeksi on toisinaan merkitty vain silminnäkijä. Paljon seisoo tai kaatuu sen mukana, kuinka totta puhuu presidentti Boris Jeltsinin perheen ”pankkiiri” Sergei Pugatšov, joka jatkoi finanssioperaatioissa Putinin alkuaikana. Ehkä sukunimessä on taikaa: aiemman Pugatšovin kapina oli koitua Katariina Suuren kohtaloksi.

Tunnetusti Putin ei suvaitse raha-asioidensa penkomista, mutta saattaa olla muutakin. Kirjassa näet mainitaan usean ratkaisun tunnemotiivien joukossa pelko. Jos ei itsevaltias tuosta raivostu, mistä sitten?

Lontoossa muutama venäläinen rahamies perää oikeudessa kunniaansa Beltonilta ja kirjan kustantajalta. Mukana on Putinin entinen salkunkantaja ja portinvartija, Rosneftin Igor Setšin. On pestattu kovimmat asianajajat mitä rahalla saa, luotetaan brittien herjauslakien tunnettuun kallistumaan eliittikantajien suojaksi ja koetetaan langettaa massiiviset oikeuskulut vastapuolen maksettaviksi. Se pelottaisi uusia penkojia. Lokakuun aikana odotetaan tuomarin ratkaisua ensimmäiseen vaiheeseen.

Entä Suomi? Miten suhtautua epämiellyttäviin tietoihin Venäjän nykyjohdosta?

Pohjalla pätee yhä Paasikiven malli. Faktat pitää tietää, hyväuskoisuudelle tai liialliselle ahneudelle ei kuulu sijaa. Tässä voi olla kohennettavaa. Toisaalta valtiojohdon ei kannata julkisesti revitellä, vaikka nyt onkin liikkumavaraa enemmän kuin Paasikivellä. Asiat on joka tapauksessa hoidettava ja mieluiten suoraan, istuu Kremlissä kuka istuu.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston poliittisen historian emeritusprofessori.