Ratkaisu ongelmaan on yksinkertainen. Ensiksi on seulottava lasten kanssa työskentelevät, ja toiseksi on luotava avoin ilmapiiri, jossa huhut tutkitaan rohkeasti, epäkohtiin puututaan ja uhreja tuetaan.

Jari Tervon kolumni (HS 17.10.) oli kirjallisesti taidokkaan sivaltava mutta valitettavasti karkean yksinkertaistava ilman ratkaisuehdotuksia. Palveltuani oikeushallinnossa useita vuosia olen havainnut pedofiilisten seksuaalirikosten olevan ongelma meidänkin yhteiskunnassamme. Pedofiliaa on esiintynyt kaikissa yhteisöissä kaikkina aikoina. Antiikin Kreikassa kehitettiin jopa termi miehen ja pojan väliselle suhteelle (pederastia), ja sitä harjoitettiin antiikin aikoina yleisesti. Katolisen kirkon levittämä kristinusko oli yksi tekijä tavan kieltämisessä.

Valitettavasti tällainen toiminta on päässyt pesiytymään joihinkin katolisiin seurakuntiin: Ranskassa laaditun raportin mukaan vahvistettuja pappien pedofiliatapauksia on 70 vuoden aikana ollut noin 2 700 kappaletta ja arvion mukaan jopa yli 200 000. Totuus lienee jotain tältä väliltä.

Yksikin tapaus on kuitenkin liikaa: kirkon opetus seksuaalietiikasta kieltää jyrkästi tällaisen toiminnan, ja papeilla on erityinen valta-, vastuu- ja luottamusasema seurakunnissa. Tällainen toiminta on ehdottomasti kitkettävä ja syylliset asetettava ankaraan vastuuseen.

Väite siitä, että selibaatti aiheuttaa pedofiliaa, ei saa tukea psykologisesta tutkimuksesta. Tämä väite on äärimmäisen loukkaava niille kymmenilletuhansille papeille, jotka ovat uhranneet oman elämänsä ruumiineen ja sieluineen kirkon ja seurakuntalaistensa palvelemiseksi ja eläneet esimerkillisesti oman valintansa ja kutsumuksensa mukaisesti. Pedofilia sen sijaan on häiriintynyt seksuaalinen suuntautuminen, joka kehittyy varhaisnuoruudessa. Katolisen kirkon leimaaminen saatanasta lähtöisin olevaksi on äärimmäisen loukkaava myös niille miljoonille katolilaisille, jotka kilvoittelevat päivittäin ollakseen parempia ihmisiä ja harjoittaakseen lähimmäisenrakkautta.

Ratkaisu pedofiliaongelmaan katolisessa kirkossa ja kaikkialla, missä aikuiset ja lapset kohtaavat, on yksinkertainen. Ensiksi on seulottava tarkasti lasten kanssa työskentelevät ihmiset (esimerkiksi pappiskutsumukset), ja toiseksi on luotava avoin ilmapiiri, jossa huhut tutkitaan rohkeasti, epäkohtiin puututaan armottomasti ja uhreja tuetaan aktiivisesti. Tässä on katolisessa kirkossa epäonnistuttu. Toisin kuin Tervo väitti, paavi Franciscus on onneksi ryhtynyt toimiin näiden suhteen, mutta paljon on vielä tehtävänä. Vastuu on kaikilla katolilaisilla.

Sen sijaan, että koko ihmisryhmää syyllistetään, tulee meidän kaikkien muistaa voltairelainen valistusajan ihanne yhteiskunnasta, jossa suvaitsevaisesti eri mielipiteistä ja uskomuksista huolimatta voimme kansakuntana yhdessä taistella vääryyksiä, kuten lapsiin kohdistuvia rikoksia, vastaan. Meidän on myös tarjottava apua ihmisille, joilla on pedofiilisia taipumuksia. Yhtä tärkeää on varmistaa, etteivät nämä ihmiset päädy työskentelemään lasten kanssa.

Jesse Heikkilä

käräjätuomari, Helsinki

