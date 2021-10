Kalevan mukaan on hyvä, että valtiovarainministeriö ja sisäministeriö tutkivat loppuvuonna, onko poliisi käyttänyt rahansa oikeisiin kohteisiin.

”Taustalla on – – keskustelu rahoituksen riittävyydestä.”

”Hallitusohjelmassa tavoitellaan poliisien määrän lisäämistä, mutta tavoitteeseen ei ole määrärahojen lisäyksistä ja jo tutuksi tulleista lisäbudjettinäytelmistä huolimatta päästy. Rahat ovat menneet muualle kuin kenttäpoliisien palkkoihin.”

”Oli selvityksen tulos mikä tahansa, se on omiaan puhdistamaan ilmaa. Toivottavasti se johtaa myös korjausliikkeisiin.”

”Selvityksen tekijöiden on syytä lukea hiljattain tarkastettu väitöskirja. Eläkkeellä oleva poliisikomisario Heikki Mansikka-aho on tutkinut poliisin kolmen PORA-hallintorakenneuudistuksen vaikutuksia. Hänen mukaansa niillä on paisutettu poliisihallintoa ja vähennetty kenttätyössä olevien määrää, kun tavoite oli päinvastainen. Kulut ovat kasvaneet samalla kun poliisin ydintyö eli hälytysten hoitaminen ja rikostutkinta ovat palvelujen keskittämisen myötä kärsineet. Mansikka-aho esittää poliisille uutta hallintomallia.”

”Suurennuslasin alle pitää panna myös ict- ja toimitilakulut, jotka kasvavat huimaa vauhtia ja joilla poliisin rahoitusongelmia on selitetty.”

”Poliisin ict- ja vuokraeurot siirtyvät valtion toisesta takataskusta toiseen, mutta kasvavien kulujen vuoksi poliisi näyttää joutuvan joka vuosi ottamaan lakin kouraan ja pyytämään lisää rahaa. Yleensä sitä on löytynyt. Uusimman lobbausoperaation kaltaista näytelmää poliisi ei kuitenkaan voi uskottavuutensa kärsimättä enää esittää.”

”Poliisin rahahuolia on helppo ymmärtää, mahdollista rahan tuhlausta ei.”

Savon Sanomat kirjoittaa, että kuntien keinottelu sote-menojen ja pelastustoimen kustannusten kanssa ensi vuoden talousarvioissa on todellinen uhka, jota vastuunsa tuntevien kuntapoliitikkojen tulee torjua.

”Keinottelun paikka on siinä, että arvioimalla kulut alakanttiin kunnallisveroprosenttia leikataan sitä vähemmän ja sitä enemmän jää vero­tuloja vuodelle 2023, kun hyvinvointialueet ottavat vastuun sotesta ja pelastustoimesta (Savon Sanomat 15.10.). Alibudjetointi johtaisi kuitenkin samalla helposti siihen, että hyvinvointialueiden rahoitus kuihtuisi liian pieneksi. Palveluihin ei jäisi tarpeeksi rahaa, mikä iskisi ikävästi kuntalaisiin.”

”Kunnissa valmistellaan budjetteja kovalla tohinalla, koska talousarvioiden pitäisi valmistua marraskuun puoliväliin mennessä. Sairaanhoitopiirit ovat valistaneet kuntia alibudjetoinnin vaaroista, joten tiedonpuutteeseen kunnissa ei voida vedota.”