Koronapassi ei poikkea mistään muusta lupa-asiasta. Sinulla on lupa ajaa autoa, kun sinulla on ajokortti. Sinulla on lupa omistaa ase, kun sinulla on aseenkantolupa. Sinulla on lupa matkustaa ulkomaille, kun sinulla on passi. Kaikkien lupien edellytyksenä on se, että hyväksyt niihin liittyvät ehdot.

Samoin on koronapassin kanssa. On lupa päästä kapakkaan, museoon, teatteriin, konserttiin tai mihin vain.

Voitaisiinko julkaista luettelo kunnista, joissa on alhainen rokotuskattavuus ja varoittaa ihmisiä matkustamasta niihin? Näinhän menetellään joidenkin maiden kohdalla.

Esko Vepsä

eläkeläinen, Helsinki

