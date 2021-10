Euroopan on tehtävä enemmän rokotesolidaarisuuden eteen

Muiden auttaminen ei ole ainoastaan moraalisesti oikein, vaan se on kansanterveydellinen ja geopoliittinen välttämättömyys.

Kaikkien ihmisten rokottaminen on avain koronaviruspandemian kukistamiseen. Kriisin alusta asti Eurooppa on kantanut vastuuta maailmasta ja ottanut tehtävän vakavasti. Emme ole missään vaiheessa pyrkineet vain Euroopan unionin etujen turvaamiseen, vaan rokotesolidaarisuus on ollut meille tärkeää. Olemme sitoutuneet saavuttamaan 70 prosentin maailmanlaajuisen rokotuskattavuuden syyskuun 2022 loppuun mennessä.

Toistaiseksi monet alhaisen tulotason ja alemman keskitulotason maat ovat vielä kaukana tästä tavoitteesta. Esimerkiksi naapurimantereellamme Afrikassa vasta runsas neljä prosenttia väestöstä on rokotettu.

EU on koonnut 4,2 miljardin mahdollisen annoksen monipuolisen valikoiman turvallisia ja tehokkaita rokotteita. EU-maille on tähän mennessä toimitettu yli 900 miljoonaa rokoteannosta, joiden avulla jo yli 290 miljoonalle eurooppalaiselle on saatu täysi rokotussuoja.

Solidaarisuuden ja hyvän koordinoinnin avulla onnistuimme pitämään lupauksemme rokottaa 70 prosenttia EU:n aikuisväestöstä kesän loppuun mennessä. Lisäksi olemme varmistaneet, että meillä on tarpeeksi rokoteannoksia koko väestömme rokottamiseksi ja muillekin jaettaviksi.

Puolet EU:ssa tuotetuista rokotteista on viety unionin ulkopuolelle. Tähän mennessä rokotteita on viety jo miljardi annosta. Tuemme myös kolmella miljardilla eurolla Covax-aloitetta, jolla pyritään varmistamaan rokotteiden tasapuolinen saatavuus yli 140 maassa.

Koko ”Team Europen” eli EU:n ja erityisesti EU:n jäsenmaiden on lunastettava lupauksensa tukea alhaisen tulotason ja keskitulotason maita toimittamalla niihin yli 250 miljoonaa rokoteannosta tämän vuoden loppuun mennessä. Suomi on sitoutunut lahjoittamaan 3,6 miljoonaa rokoteannosta. Nyt EU-maat ovat lahjoittaneet vasta noin 60 miljoonaa annosta. Meidän on siis tehostettava toimintaa.

Komissio tekee osuutensa ja suuntaa resursseja uuteen lahjoitukseen, jotta ensi vuoden puoliväliin mennessä saadaan toimitettua vielä noin 200 miljoonaa annosta. Jotta maat voivat suunnitella rokotuskampanjoitaan, on tärkeää, että tuotanto- ja toimitusaikatauluista kerrotaan avoimesti.

Pandemian jälkeinen elpyminen on alkamassa. Terveystilanteen paraneminen ja rajoitusten keventäminen saavat talouden jälleen vauhtiin: EU:n bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 4,8 prosenttia ja ensi vuonna 4,5 prosenttia.

Uusi kasvu on kuitenkin hauras. Niin kauan kuin pandemia jatkuu, maailmanlaajuinen elpyminen on epätasaista. Kun globaali rokotuskattavuus nousee hitaasti, kasvaa riski uusien, entistä tarttuvampien ja vaarallisempien varianttien synnylle.

Kukaan ei ole turvassa ennen kuin kaikki ovat turvassa. Tämä ei ole turhaa sanahelinää. Muiden auttaminen ei ole ainoastaan moraalisesti oikein, vaan se on kansanterveydellinen ja geopoliittinen välttämättömyys. Vasta maailmanlaajuisen rokotuskattavuuden lisääntyessä matkailu voi palata ennalleen, talous kukoistaa ja elämä jatkua ilman pelkoa viruksesta.

Lahjoitusten lisäksi pyrimme vastaamaan Afrikan rakenteellisiin tarpeisiin investoimalla rokotteiden ja lääkkeiden paikalliseen valmistukseen. Näin Afrikkaa autetaan ratkaisemaan rokotuskampanjoihinsa liittyviä ongelmia ja parantamaan valmius- ja varautumiskapasiteettiaan.

EU:lla on ratkaiseva rooli pandemian pysäyttämisessä ja paremmassa jälleenrakentamisessa. Tähän sisältyy terveysturvallisuuden rakenteiden vahvistaminen ja terveysuhkiin varautumisen parantaminen kaikkialla maailmassa. Konkreettinen esimerkki on terveyshätätilanteiden valmiusviranomaisen Heran perustaminen. Hera auttaa vauhdittamaan kansainvälistä yhteistyötä ja maailmanlaajuisia hätätoimia uusien rajat ylittävien terveysuhkien torjumiseksi.

Päihittääksemme pandemian ja varautuaksemme seuraavaan meidän on toimittava yhdessä.

Stella Kyriakides ja Jutta Urpilainen

Kyriakides on terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari ja Urpilainen kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Euroopan komissiossa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.