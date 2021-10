Anglo American -kaivosyhtiö on voinut tehdä kansalliseen soidensuojeluohjelmaan ja Euroopan unionin Natura-verkostoon kuuluvalla, Sodankylässä sijaitsevalla noin 65 neliökilometrin Viiankiaavalla malminetsintää. Koeporausten yhteydessä on ollut öljyvuotoja. Vuonna 2009 yhtiö löysi rikkaan, miljardien arvoisen malmiesiintymän muun muassa nikkeliä ja kuparia.

Suolla on lukuisia vaarantuneita ja uhanalaisia kasvi- ja lintulajeja. Miten on mahdollista, että ilmastonmuutoksen läähättäessä niskaan koeporaukset ja kaivoksen suunnittelu etenevät? Te nuoret päättäjät, voisitteko ajatella omia lapsianne ja lapsenlapsianne niin, että myös he voisivat nauttia puhtaasta luonnosta ja niin, että säästäisitte suon alla olevat rikkaudet heille?

Riitta Louhelainen

Oulu

