Ennen maailma oli yksinkertaisempi. Nokia määräsi meille pörssin suunnan. Sitten Nokia monimutkaistui ja meni pilalle. Ex-toimitusjohtaja (2006–2010) Olli-Pekka Kallasvuo kertoo muistelmissaan (Puhelin soi öisin, Otava 2021), kuinka Nokiassa rakastuttiin kehitystyöhön.

Työnteosta tuli “oikeansuuntaista näennäistekemistä”, Kallasvuo harmittelee.

“Kun yhden hankkeen sai joko lakkautetuksi tai oikealle uralle, tilalle oli ehtinyt tulla kymmenen uutta.”

Maailma monimutkaistuu hurjaa vauhtia. Meillä on yhä tiheämpää järjestystä, mutta jokin mättää. Asioiden hoitaminen on vaivalloisempaa.

Maapallon hallinnointi on umpisolmussa. Kauppapolitiikkaa ei tuomaroi kukaan, ja ilmastotoimet jäävät kesken. Alkuperäiset ongelmat vuorataan poliittis-hallinnollisilla ongelmilla.

Miksi me teemme näin? Yksi selitys on, että maapalloa on viime vuodet asuttanut uusi laji nimeltä homo organizationus. Se luottaa tieteeseen ja yksilön voimaantumiseen. Mieluisa elinympäristö on organisaatio, jossa ollaan yhdessä rationaalisia toimijoita.

Tämä oletus perustuu sokealle uskolle. Hallintotutkijoiden mukaan organisaatioita kannattelevat yhtenäisyyden myytit. Ominaisempaa on irrallisuus ja irrationaalisuus. Odotamme riskienhallintaa ja laadunarviointia, mutta organisaatio pettää aina. Siksi myyttejä vartioidaan erikoisrooleissa. Näitä homo organizationus rakastaa: juristeja, kirjanpitäjiä, konsultteja, keskiportaan pomoja. Heillä on siunaus tehdä rationaalisia päätöksiä, kuten kunnon organisaatiossa tehdään.

Monimutkaisia asioita on työlästä pitää silmällä. Selkotiedolle on kipeä tarve. Homo organizationus on askeleen edellä. Se valtasi jo Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV).

Ex-pääjohtaja Tytti Yli-Viikaria ympäröineessä mediakohussa selvisi, kuinka VTV:stä tuli uusi Nokia. Se loi viime vuodet itsestään valmentajavirastoa, ja melkein unohti tuloksellisuustarkastusten tekemisen. Kehityttiin yhdessä Sitran ja konsulttien kanssa oikeansuuntaisesti.

Organisointi synnyttää suuren keskittymän hahmotonta valtaa, jota on pirullisen vaikea pitää aisoissa.

Tutkijat uumoilevat, että lopputuloksena on hyperorganisoitu sfääri, jossa kaikki järjestys on retorista ja kuviteltua.

Teemme näennäisesti jotain oikeansuuntaista, kunnes meret kuplivat. Muista siis kirota homo organizationus ensi kerralla, kun kohtaat sen keksinnön. Puhkaise kuplat turhilta kehityshankkeilta.

Kirjoittaja on HS:n toimittaja.