Puhun tilanteestamme aika avoimesti työpaikalla. Kohdalleni on sattunut sekä ymmärtäväisiä että toisenlaisia esihenkilöitä ja työkavereita.

Marjo Ring ja Andrea Lorenz-Wende kirjoittivat (HS Mielipide 8.10.) omaishoitoon liittyvästä puhumattomuuden kulttuurista.

Olen itse omaishoitaja kymmenenvuotiaalle kehitysvammaiselle pojalle, jolla on myös fyysisiä sairauksia. Työurani aikana olen joutunut olemaan töistä pois poikani sairastelujen ja lääkärikäyntien takia normaalia enemmän. Matkan varrelle on onneksi sattunut ymmärtäväisiä esihenkilöitä ja työkavereita. Valitettavasti on ollut myös toisenlaisia esihenkilöitä ja työkavereita. Heidän ärtymyksensä poissaoloihini on ollut selvästi nähtävissä ja kuultavissa – empatiasta ei ole ollut tietoakaan.

Näinä kymmenenä vuotena olen oppinut jo itse erottelemaan, mikä on tärkeää. Yritän tehdä työni hyvin, mutta haluan ja minun pitää olla mukana poikani lääkärikäynneillä sekä hänen sairastaessaan kotona. Siksi aika avoimesti puhun perheemme tilanteesta. Ymmärrän kuitenkin hyvin omaishoitajia, jotka eivät halua puhua velvoitteistaan työpaikalla. Avoimuus saattaa helposti aiheuttaa tuskaisia huokailuja ja jopa syrjintää. Työnantajilla on erityisen tärkeä rooli siinä, että omaishoitajia ymmärretään ja heitä myös tuetaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa.

Mielipideosastolla on myös käyty keskustelua vammaisten itsemääräämisoikeudesta. Olemme hakeneet pojallemme henkilökohtaista apua liikuntaharrastukseen. Saimme kuitenkin Helsingin kaupungilta hylkäävän päätöksen. Perusteluna oli, että poikamme ei osaa ohjata toimintaa tilanteiden muuttuessa. Tähän asti perusteluina henkilökohtaisen avun hylkäämiseen ovat olleet ikä ja kommunikoinnin vaikeudet.

Poikamme osaa nyt puhua. Hän tarvitsisi erityisesti apua turvalliseen liikkumiseen, sillä hänellä on myös näkövamma. Tiedossamme on, että Helsingin kaupunki on myöntänyt henkilökohtaista apua samanikäiselle lapselle, jolla on samantyyppisiä haasteita kuin pojallamme.

Henkilökohtaisen avun päätökset ovat yksittäisen sosiaalityöntekijän päätöksiä. Miten päätöksiin saataisiin lisää objektiivisuutta – kelle henkilökohtainen apu myönnetään ja kelle ei? Miten omatoiminen pitää olla saadakseen henkilökohtaista apua? Eikö riitä, että osaa kertoa, mitä haluaa ja mitä ei? Ja tärkein: mikäli vammaiselle ei myönnetä henkilökohtaista apua, mikä olisi parempi tukitoimi harrastuksissa käymiselle itsenäisesti? Tukihenkilöitä on vaikea löytää ja muunlaista ”hoitoapua” Helsingin kaupunki ei ymmärtääkseni myönnä harrastuksissa käymiseen. Mielelläni olen tässä asiassa väärässä.

Toivon todella, että poikani löytää keinon harrastaa ja toimia itsenäisesti ikätovereidensa tavoin. Nyt näin ei valitettavasti ole.

Kehitysvammaisen lapsen äiti ja omaishoitaja

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

