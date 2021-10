Työn uudelleen ajattelu ja vähäisempään kulutukseen perustuvien elämäntapojen kehittely on tärkeää, koska olemme vakavan ekologisen kriisin keskellä.

Tarvitsemme uusia yhteiskuntaan osallistumisen malleja. Mielekäs osallistuminen on monille vaikeaa ja sen puutteen tuottama merkityksettömyyden kokemus on suuri kärsimyksen lähde. Työn, yrittäjyyden ja opiskelun ohella vaihtoehdot ovat työttömyys tai sosiaalituilla eläminen. Suomessa on yli 200 000 työtöntä. Onko palkkatyö tai kokopäiväinen opiskelu todella ainoa mielekäs tapa osallistua yhteiskuntaelämään?

Työn uudelleen ajattelu ja vähäisempään kulutukseen perustuvien elämäntapojen kehittely on tärkeää, koska olemme vakavan ekologisen kriisin keskellä. Rajut muutokset ylikuluttavien yhteiskuntien toiminnassa ovat välttämättömiä planeetan elinkelpoisuuden säilyttämiseksi. Olisi ryhdyttävä yhteiskunnan määrätietoiseen uudistamiseen mittakaavassa, joka vastaa sodan jälkeistä uudisrakentamista tai teollistumista – jokseenkin hallitun purkamisen suuntaan lisärakentamisen sijasta. Onneksi kukoistava elämä ei vaadi ylikulutusta.

Eräs ratkaisu niin osallistumisen vaikeuteen, työttömyyteen kuin ekologiseen työn uudelleen järjestämiseenkin olisi talkoolaisen roolin luominen. Talkootyö on ollut agraarisen Suomen merkittävä sosiaalinen innovaatio. Työn antaminen yhteisen hyvän eteen edistää niin yksilön kuin yhteisönkin hyvinvointia ja on mainio tapa organisoida työtä muiden kuin markkinamekanismien kautta. Perinne jatkuu järjestö- ja vapaaehtoistyössä, mutta voisimme palauttaa sen vielä keskeisempään asemaan siinä, miten organisoimme työnteon nyt jälkiteollisena aikana.

Käytännössä tämä voisi tarkoittaa talkooreservin perustamista. Jäsenyys velvoittaisi tekemään yleishyödyllistä ja kestävää työtä puolikkaan työviikon tahdilla. Korvauksena valtio tai kunta sitoutuisi huolehtimaan talkoolaisten perustoimeentulosta maksamalla kansalaispalkkaa. Talkootyöläiset voisivat osallistua joustavasti valitsemiinsa arvojensa mukaisiin projekteihin.

Kuntien ja valtion lisäksi reservi annettaisiin käyttöön kestävää elämäntapaa edistäville järjestöille ja yhteisöille, tukien ruohonjuuritasolta kumpuavia aloitteita kestävyyteen. Tämä voisi tarkoittaa kaikkea aina kaupunkiviljelystä ekokylien rakentamiseen, hoivatyöhön, järjestöihin ja kulttuurin kenttään osallistumiseen.

Jos prosentista nykyisistä työttömistä tulisi talkoolaisia, tarkoittaisi se kahtatuhatta ihmistä ja neljääkymmentätuhatta tuntia työtä viikossa yhteisen hyvän eteen. Kustannukset vastaisivat työttömyyden kasvua prosentilla, mikäli kansalaispalkka olisi kaksinkertainen työttömyystukeen nähden.

Monille tämänkaltainen osallistuminen yhteiskuntaan olisi ihanteellinen tapa elää tilanteessa, jossa perinteistä kokopäivätyötä ei ole kaikille tarjolla. Työttömien määrä vähenisi, ottaisimme askeleen ekologisen kriisin ratkaisuun tukemalla vähän kuluttavaa tapaa elää, sekä edistäisimme talkootyöllä muutosta kohti kestävyyttä. Samalla antaisimme tuhansille mahdollisuuden osallistua yhteiskuntaan joustavalla ja arvojensa mukaisella tavalla.

Juuso Kähönen

valtiotieteiden maisteri

Helsinki

