Mirja Arajärvi toivoi (HS Mielipide 15.10.), että matkakortti on käytössä jatkossakin. Näin on tarkoituskin, vaikka myös Helsingin seudun liikenteen (HSL) palvelut muuttuvat yhä enemmän digitaalisiksi. HSL:n sovelluksen osuus lipunmyynnistämme on jo nyt yli 50 prosenttia, ja sen osuus on kasvussa.

Olemme käynnistäneet lipputilihankkeen, jossa uudistamme lippujen käyttämistä ja maksamista. Uudessa mallissa lippu tallentuu käyttäjätilille, ja asiakas voi itse määritellä, millä välineellä lippua käyttää: kännykällä, HSL:n matkakortilla tai maksukortilla.

Uudistus toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisenä matkustajille näkyvät uudet kortinlukijat, joiden asennukset alkavat kesällä 2022.

Uusien lukijoiden ansiosta HSL:n joukkoliikenteessä tulee käyttöön lähimaksu, joka on helppo ja turvallinen tapa maksaa matka pankki- tai luottokortilla. Tapa on valtaosalle jo entuudestaan tuttu ja käytössä monessa muussa palvelussa.

Lippuja voi jatkossakin ostaa myynti- ja palvelupisteistä, jos digitaalisten ostotapojen käyttäminen ei ole mahdollista. Pidämme huolta siitä, että kaikki asiakasryhmät voivat ostaa lippuja ja käyttää joukkoliikennettä.

Sami Kaipiainen

hankejohtaja, HSL

