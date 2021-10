Ihmisille tulisi kertoa ymmärrettävästi, mitä voidaan tehdä ja miten – ja että toivoa ei ole menetetty.

Olemme kaikki erittäin huolissamme ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamista seurauksista ympäristöllemme. Luin äskettäin Twitteristä erään äidin tuskasta, kun lapsi ei saa nukutuksi sen vuoksi, että hän pelkää ilmastonmuutoksen vievän häneltä elämän. En usko, että hän on ainoa lapsi tai nuori, joka on tämän vuoksi pelon vallassa, kun tiedotusvälineet syytävät usein vain uhkakuvia ja kuvia kapinoivista mielenosoittajista.

Kysymys on siitä, millaista tietoa jaamme ja erityisesti miten. Painotammeko maailmanlopun viestiä, jossa meille kerrotaan tuhosta ja karmeista seurauksista ja että armonaika on käytetty loppuun, olemme tuhon omat? Asiantuntijahaastattelut ovat yleensä vain tuhosta kertovia ja pessimistisiä. Mihin on piilotettu visionäärit?

Tilanne on vakava. Lapset ja nuoret altistuvat tälle uutisoinnille, kun samalla käytettävissä ei juurikaan ole tietoa, miten tästä kaikesta selvitään. Puhutaan ilmaston lämpenemisen raja-arvojen ylittymisestä ja sitä seuraavista ilmastonmuutoksen aiheuttamista katastrofeista. Missä ovat näkyvä viestintä ja televisio-ohjelmat siitä kaikesta, mitä parhaillaan tehdään niin teollisuudessa kuin tutkimuslaitoksissakin ilmastonmuutoksen torjumiseksi? Meidän tulee antaa lapsille ja nuorille realistinen ja toivoa antava kuva tulevaisuudesta – ei ylioptimistista mutta ei myöskään kauhukuvia maalailevaa tulevaisuudennäkymää.

Miksei kerrota johdonmukaisesti ja havainnollisesti niistä tekniikoista, jotka kovaa vauhtia ovat tulossa tekemään energiasta hiilineutraalia? Tai mitä maa- ja metsätaloudessa voidaan tehdä ja tehdään parhaillaan asian hyväksi?

Mieleen tulee kirja Hanhiemon satuaarre, jota aikoinaan luin lapsilleni. Kirjassa on tarina pienestä kananpojasta Pikku Tipu Tipistä, jonka päähän putosi tammenterho ja se uskoi näin taivaan putoavan niskaansa. Siinä paniikissa se sai manipuloitua vähitellen koko lintumaailman uskomaan taivaan putoamiseen. Miksi? Siksi, ettei ollut käytettävissä asiallista tiedottamista. Kettu hoiti homman loppuun syömällä pelokkaat, tietämättömät linnut.

Ympäristöalan ammattilaisena tiedän, että teot vaikuttavat, eivät puheet ja kauhun lietsonta. Sen luulisi myös mieltään osoittavien ymmärtävän: julistukset eivät tuo tulosta vaan konkreettiset ehdotukset ja toimet. Nuoret voisivat vaikka opiskella ympäristöalalle ammattilaisiksi kuten itse tein ja parantaa siten osaamisellaan ympäristöämme.

Asiallisen tiedon jakaminen on koko ilmastonmuutokseen vaikuttamisen ydin. Ihmisille tulisi kertoa ymmärrettävästi, mitä voidaan tehdä ja miten – ja että toivoa ei ole menetetty.

Anatoli Korelin

diplomi-insinööri, ympäristö- ja yhdyskuntatekniikka

Helsinki

