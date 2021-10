Muovisuoja estää näkövammaisen itsenäisen pin-koodin näppäilyn, koska näppäimistössä olevat tunnusteltavat kohomerkit eivät tunnu muovikalvon läpi.

Kauppojen maksukorttipäätteiden muovisuojat aiheuttavat hankaluuksia näkövammaisille asiakkaille. Muovisuoja estää itsenäisen pin-koodin näppäilyn, koska näppäimistössä olevat tunnusteltavat kohomerkit eivät tunnu muovikalvon läpi.

Palvelujen ja tavaroiden tarjoajilla on yhdenvertaisuuslain mukaan velvollisuus tehdä kohtuullisia mukautuksia, jotta vammainen ihminen voi yhdenvertaisesti asioida ja saada yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita. Hygieniamuovin poistaminen maksupäätteen päältä mahdollistaa näkövammaisen asiakkaan itsenäisen maksupäätteen käytön ja on mitä suurimmassa määrin yhdenvertaisuuslain tarkoittama kohtuullinen mukautus.

Asiakasta ei tule pyytää esimerkiksi luovuttamaan maksukorttinsa pin-tunnusta myyjälle tai jollekin muulle ihmiselle – vaikka näinkin on kuulemamme mukaan kaupoissa toimittu. Maksukortin pin-tunnus on henkilökohtainen ja sen tai kortin luovuttaminen toiselle henkilölle on pankkien korttiehtojen ja maksupalvelulain vastaista ja voi pahimmillaan johtaa maksukortin epäämiseen.

Näkövammaisella ihmisellä on oikeus pyytää suojamuovin poistamista maksutapahtuman ajaksi, ja myyjällä on lainmukainen velvollisuus se poistaa. Kohtuullisen mukautuksen epääminen on yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää. Hyvästä käsihygieniasta voi huolehtia esimerkiksi käsidesin ja desinfiointipyyhkeiden avulla, joten muovisuoja ei ole välttämätön koronatoimi.

Sari Kokko

järjestöjohtaja

Elli Björkberg

oikeuksienvalvontalakimies

Näkövammaisten liitto

