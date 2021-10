Apteekkien rokotuspalvelu lyhentäisi monen suomalaisen matkaa ja madaltaisi kynnystä rokotuksen ottamiseen.

Liian pitkäksi koettu matka rokotuspisteelle hidastaa osaltaan Suomen koronarokotuskattavuuden nousua, kävi ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta selvityksestä (HS 19.10.).

Koronapandemia on jälleen kerran osoittanut, että rokotteita tarvitaan, eikä niiden yhteiskunnallinen merkitys ainakaan vähene – päinvastoin. Apteekkien rokotuspalvelu lyhentäisi monen suomalaisen matkaa ja madaltaisi kynnystä rokotuksen ottamiseen.

Ehdotamme, että influenssa- ja koronarokotuksia voisi saada myös apteekeista farmaseuttien ja proviisoreiden antamina rokotuskattavuuden parantamiseksi. Apteekkien rokotuspalvelusta on hyviä malleja ja kokemuksia jo yli 20 maasta, kuten Norjasta ja Tanskasta. Influenssarokotuskattavuus on noussut kaikkialla, missä apteekkirokotukset on otettu käyttöön.

Apteekki on käytetyin ja usein myös lähin terveyspalvelu. Suomessa on yli 800:n toimipisteen maan kattava apteekkiverkosto. Apteekkeja on myös niillä haja-asutusalueilla, joilta muita terveyspalveluita on keskitetty kaupunkeihin.

Apteekeissa työskentelee yli 5 500 terveydenhuollon ammattilaista, farmaseuttia ja proviisoria, jotka voisivat lisäkoulutuksella hankkia THL:n määrittämän rokotusosaamisen. Apteekkien rokotustoiminta mahdollistaisi rokotukset maanlaajuisesti apteekkien aukioloaikoina ja myös virka-aikojen ulkopuolella.

Suomalaiset luottavat tutkitusti apteekkien henkilökuntaan ja ovat yleisesti tyytyväisiä apteekkeihin. Apteekista rokotteen saisi vaivattomasti ja turvallisesti lähipalveluna, jota suomalaiset tutkimuksen mukaan toivovat.

Apteekkien rokotuspalvelu täydentäisi julkista terveydenhuoltoa. Se turvaisi osaltaan myös terveydenhuollon henkilökunnan riittävyyttä tilanteessa, jossa niukoilla resursseilla tulee vastata pandemian aikana syntyneeseen hoitovelkaan ja vanhustenhoidon tiukentuvaan hoitajamitoitukseen.

Kansallisen apteekkien rokotuspalvelumallin laatimiseksi ja valmiuden saavuttamiseksi tarvitaan yhteistä tahtoa ja koordinaatiota toimijoiden kesken.

Apteekeissa ollaan valmiina yhteistyöhön alueen muiden terveydenhuollon ammattilaisten ja kansallisten terveysviranomaisten kanssa rokotusten toteuttamiseksi turvallisesti ja tehokkaasti myös Suomen apteekeissa.

Tiina Koskenkorva

asiantuntijaproviisori

Charlotta Sandler

farmaseuttinen johtaja

Suomen Apteekkariliitto

