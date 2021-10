Peruslähtökohtana lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksessa on, että eettiset periaatteet tuodaan osallistujien tietoon ikätasolle sopivassa muodossa.

Yhteiskunnallista ymmärrystä lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksen etiikasta tarvitaan lisää. Yksi osoitus tästä on Helsingin Sanomien viimeaikainen keskustelu koulukiusaamista koskevan tutkimuksen menetelmävalinnoista ja toteutuksesta (HS Mielipide 2.10. ja 3.10.). Paitsi lasten, nuorten ja huoltajien myös heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten sekä tutkimustietoa hyödyntävien ja siitä uutisoivien tahojen on tiedettävä, mihin eettisiin perusteisiin alaikäisiä koskeva tutkimus Suomessa nojaa.

Peruslähtökohtana lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksessa on, että eettiset periaatteet tuodaan osallistujien tietoon ikätasolle sopivassa muodossa, osallistuminen perustuu tietopohjaiseen suostumukseen ja vapaaehtoisuuteen eikä tutkimus aiheuta osallistujille haittaa. Toisin kuin Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (17.10.) esitettiin, ei ole hyväksyttävää, että osallistujat päätyvät järkyttymään tutkimuksen aikana ja kokevat tutkimuksen haastavan heidän oikeustajuaan. Tarkoitus ei pyhitä keinoja.

Vuonna 2019 uudistuneet tutkimuseettiset ohjeet täsmentävät vaatimusten koskevan kaikkea päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettavaa tutkimusta. Lapsille ja nuorille on annettava olennaiset tiedot, joiden pohjalta he voivat päättää haluavatko osallistua tutkimukseen vai eivät. Jokaisella on myös oikeus keskeyttää osallistuminen, mikäli toteutus ei vastaa sitä, mihin on suostunut. Lisäksi alle 15-vuotiaiden huoltajille on tarjottava mahdollisuus kieltää lapsen osallistuminen.

Periaatteista voidaan poiketa vain erityisistä syistä, jolloin toteutetaan eettinen ennakkoarviointi. Se ei kohdistu ainoastaan tietosuojakysymyksiin, kuten aineiston käsittelyyn ja säilyttämiseen, jotka ovat korostuneet EU:n tietosuoja-asetuksen myötä. Tietosuojaan liittyvien yksityiskohtien korostaminen voi hämärtää ymmärrystä tutkimusetiikan ytimestä: että tutkimukseen osallistuminen on informoitua, vapaaehtoista ja luottamuksellista eikä aiheuta vahinkoa. Ennakkoarvioinnin ensisijainen tarkoitus on siis varmistaa tutkimuksen eettisyys alaikäisen osallistujan näkökulmasta.

Tutkijan vastuu eettisyydestä ei lopu lupien saamiseen. Eettistä arviointia on tehtävä myös tutkimuksen aikana osallistumisen vapaaehtoisuuden ja haittavaikutusten välttämisen varmistamiseksi. Laajoissa kyselytutkimuksissa tämä on haastavaa, koska tutkijalla ei usein ole suoraa yhteyttä tutkimukseen osallistuviin. Tällöin kokonaisvaltaisen ennakkoarvioinnin ja tutkimuksesta tiedottamisen painoarvo on erityisen suuri.

Kirsi Pauliina Kallio

ympäristökasvatuksen professori, Tampereen yliopisto

Kaisa Vehkalahti

akatemiatutkija, Jyväskylän yliopisto

puheenjohtaja, Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.