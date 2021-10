Itse teen ostoslistan tarvittavista ruoka-aineista ja ostan ne.

Erkki Kujala ihmetteli (HS Mielipide 19.10.), miksi ruoan pitää olla halpaa. Vaikka hän käsitteli asiaa monipuolisesti ja asiantuntevasti – ja yhdyn täysin hänen mielipiteisiinsä –, haluan kääntää saman kysymyksen toisinpäin.

Mikä ihmeen omituinen mainostamisen tapa Suomeen on pesiytynyt? Kaikki yritykset viestivät, kuinka halpaa niillä on. Kun puhutaan ruokatarvikkeiden ostamisesta, eikö talouteen hankita sitä, mitä yleensä syödään? Kuvitellaanko, että edulliset hinnat tai halvin ruokakassi ohjaavat ihmisiä ruokakauppoihin? Koska en tiedä, miten helposti ohjattavissa ihmiset ovat, en tiedä, kuinka moni ostaa syötävänsä tarjoushintojen perusteella.

Olen itse vanha äijä, joka tekee viikon ruokaostokset kerran pari viikossa. Teen ostoslistan tarvittavista ruoka-aineista ja ostan ne. Koska tarkistan aina kilohinnan kaikesta, voin ostaa jotain tarjouksessa olevaa tuotetta, joka kuuluu normaaliin ruokavalioon.

Jos naudan sisäfilee tai entrecôte on tarjouksessa tai kuhafileitä on saatavilla edullisesti, ostan niitä. En osta tuotteita, jotka saa 30 prosentin alennuksella, sillä niiden viimeinen käyttöpäivä on lähellä.

Postilaatikkoon tulee viikoittain kilotolkulla mainoksia, joissa mainostetaan toinen toistaan halvempia tuotteita. Innokkaimpia mainostajia ovat Lidl, K-Citymarket, Prisma, Tokmanni, Rusta, Puuilo ja niin edelleen. En osaa kuvitella, että lukisin heidän lappusensa ja ryntäisin ostamaan jonkin tuotteen, jota en tiedä tarvitsevani.

Olisi todella mielenkiintoista nähdä tutkimus, jossa kerrotaan, kuinka moni lukee tarjouslappuset kannesta kanteen ja päättää ostaa jotain.

Teppo Vapaavalta

toimitusjohtaja, eläkkeellä, Siuntio

