Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamiselle on olemassa ratkaisu

Ydinvoima-alan osaamisessa Suomi on suunnannäyttäjä.

Kirjailija Anneli Pääkkönen (HS Mielipide 16.10.) ja ympäristöoikeuden professori Kai Kokko (HS Mielipide 17.10.) kirjoittivat ydinvoimasta ja varsinkin käytetystä ydinpolttoaineesta olettamuksia, jotka vaativat tarkennuksia.

Ydinvoimalla tuotetun sähkön kokonaishiilijalanjälki suhteutettuna tuotettua energiamäärää kohti on Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan samaa tasoa kuin tuulivoimalla tuotetulla energialla.

Ydinvoimalaitosten polttoaineen eli uraanin louhinnan ympäristövaikutukset taas ovat samanlaisia kuin mitä muidenkin raaka-aineiden louhinnasta aiheutuu. Usein uraania otetaan talteen muun kaivostoiminnan oheistuotteena. Tuotetun sähkön määrään suhteutettuna uraania tarvitaan poikkeuksellisen vähän. Neljällä pikkusormen kynnen kokoisella uraanipelletillä tuotetaan nelihenkisen, sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvan perheen koko vuoden sähköntarve.

Toisin kuin Pääkkönen kirjoitti, säteilevän, käytetyn ydinpolttoaineen ongelma on ratkaistu. Sen loppusijoittamista moniesteperiaatteen mukaan lähes puolenkilometrin syvyyteen peruskallioon on tutkittu perusteellisesti tieteellisin menetelmin jo yli 40 vuotta sekä Suomessa että kansainvälisissä verkostoissa. Lisää tietoa aiheesta löytyy helposti loppusijoitusyhtiö Posivan verkkosivuilta www.posiva.fi. Meillä on ratkaisu.

Käytetyn polttoaineen säteilytaso myös laskee jo 400–500 vuoden aikana merkittävästi. Se on kuitenkin syytä pitää loppusijoitettuna ja poissa maan päältä suunnitellun moniesteperiaatteen mukaisesti. Periaate tarkoittaa sitä, että käytettyä polttoainetta suojaavat useat toisistaan riippumattomat esteet siten, ettei polttoaineesta ole vaaraa ympäristölle tai ihmisille. Ydinala tietää, minne se loppusijoittaa jätteensä turvallisesti jopa seuraavan jääkauden jälkeiseen aikaan, kun Pohjois-Euroopan päällä voi olla jopa kaksi kolme kilometriä jäätä.

Mitä tulee Kai Kokon kommenttiin käytetyn ydinpolttoaineen määrästä maailmasta, vertaus maailman korkeimpaan rakennukseen Burj Khalifaan (828 metriä) on tarkoitushakuista. Yhtä hyvin voimme sanoa, että kaikki Suomessa syntynyt käytetty polttoaine mahtuisi 60 neliön kaksioon, tai että kaikki maailman käytetty ydinpolttoaine mahtuisi yhteen laivaan – eikä edes kovin suureen sellaiseen.

On myös hyvä tietää, että ydinlaitokset eivät rajoita toimintaansa meriveden korkean lämpötilan vuoksi yksin turvallisuussyistä vaan useimmiten laitoskohtaisten ympäristölupien takia, jotta laitosten lämmenneen jäähdytysveden vaikutukset luonnolle jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Meidän tulisikin tuntea ylpeyttä vastuullisesta suomalaisesta ydinalan osaamisesta, joka varsinkin loppusijoituksen osalta kulkee maailman kehityksen kärjessä ja toimii suunnannäyttäjänä muille. Ala omaa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan myös aivan valtavan vientipotentiaalin.

Pasi Tuohimaa

viestintäpäällikkö, Posiva

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.