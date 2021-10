Iltalehden Kreeta Karvalan mukaan Afrikan tähteä ei pidä kieltää, sillä se osaltaan muistuttaa siitä, miten yhteiskunta ja ihmisoikeudet ovat kehittyneet.

”Suosittuun Afrikan tähti -lautapeliin liitetty kolonialismikeskustelu ryöpsähtää aika ajoin ilmoille.”

”Afrikan tähti -pelin kolonialismin katsotaan liittyvän siihen, että pelissä esitellään eksoottinen Afrikan manner karikatyyrisine ihmishahmoineen, ja pelaaja toimii kuten jotkut kolonialistit keräämällä itselleen jalokiviä.”

”Kolonialismi- ja rasismikeskustelua on käyty myös tällä viikolla, kun kävi ilmi, että Helsingin yliopiston opiskelijat olivat poseeranneet Afrikan tähti -pelin hahmoina fuksitapahtumassa ja saksalainen vaihto-opiskelija piti sitä epäsopivana.”

”On totta, että siirtomaavallan aika ja Euroopan maiden kolonialismi saivat aikaan kulttuurisen vuorovaikutuksen ohella myös paljon pahaa, kuten taloudellista riistoa ja inhimillistä kärsimystä. Sortavista rakenteista on tärkeä keskustella ja nostaa niitä esiin, jotta asiat voivat muuttua, mutta sekin pitää muistaa, että Afrikan tähti -peli on aikansa lapsi – se ilmestyi vuonna 1951.”

”Jos historiaa sekä siihen liittyviä menneiden vuosikymmenten kulttuurituotteita aletaan muuttaa tai sensuroida, silloin ollaan puritanismin ankealla ja suvaitsemattomalla tiellä, jossa kulttuuripoliisit päivystävät ympäri vuorokauden.”

”– – Silti on hyvä tunnistaa, millaista kuvastoa ja asiayhteyttä vanhat teokset edustavat. Esimerkiksi Afrikan tähden kaltaista peliä tuskin enää tehtäisiin. Sekin on hyvä tiedostaa, että kirjojen, pelien ja leikkien esittämillä kulttuurisilla valta-asetelmilla on vaikutus etenkin lasten kehittyvään maailmankuvaan.”

Lapin kansa kirjoittaa, että Suomen ja Ruotsin poliisin yhteistyö länsirajalla tulee tarpeeseen.

”Jo vuosikymmenen vireillä ollut poliisiyhteistyö länsirajalla on etenemässä vihdoin maaliin. Ruotsin ja Suomen sisäministerit allekirjoittivat asiasta sopimuksen tiistaina Torniossa.”

”Kyse on isosta muutoksesta. Nyt poliisi voi ryhtyä toimenpiteisiin naapurin puolella vain, kun operaatiosta, partioinnista tai tutkinnasta on sovittu etukäteen. Jatkossa virkavalta voi ylittää rajan pyydettäessä tai jopa pyytämättä, jos kyse on kiireellisestä tehtävästä, missä ihmisen ’henki, terveys tai ruumiillinen koskemattomuus’ on vaarassa, eikä oma virkavalta ehdi heti hätiin.”

”Uudistus tarvitaan, koska rikolliset eivät kunnioita rajaa. Muutoksella lienee tornionjoki­laaksolaisten siunaus, jos se nopeuttaa avun saamista. Siinä on parantamisen varaa. Uhrille on sama, mistä apu tulee, kunhan se tulee.”