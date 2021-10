Olen seurannut ympäristöaktiivi Greta Thunbergin puheita ja tempauksia maapallon pelastamisen puolesta. Tämä nuori tyttö yrittää kertoa meille saman asian kuin pieni lapsi Hans Christian Andersenin sadussa: keisarilla ei ole vaatteita.

Kriisi maapallon pelastamiseksi on jo täällä, vaikka monet kieltäytyvät sitä näkemästä. Oma mukavuus ja edut menevät etusijalle. Tutkijoiden esittämät tosiasiat sivuutetaan itselle sopivilla selityksillä. Kriisi ei ehkä ole vielä tarpeeksi lähellä, kun oma talo on säilynyt tulvilta tai maanvyörymiltä ja kaupasta voi ostaa ruokaa. Viljasadoista on kuivuuden takia tuhoutunut vain osa, jauhoja ja leipää riittää.

Koronaviruspandemia antoi meille esimakua siitä, millaista on, kun joudumme pakon edessä luopumaan jostakin meille tärkeästä. Ilmastokriisiin ei ole rokotetta.

Päättäjät tietävät, mitä tulisi tehdä sen hillitsemiseksi, mutta teot ovat aivan liian vaatimattomia. Olisiko vihdoinkin myös meidän ihan tavallisten aikuisten ryhdyttävä kapinoimaan eloonjäämisen puolesta?

Vesa Kukkamaa

Espoo

