Tilanteen taustalla on Helsingin kuntalisän uudistus sekä perheiden tulorajojen korotus, joiden seurauksena kaupungin päivähoito on käytännössä maksutonta myös monille sellaisille perheille, joissa vanhemmat käyvät töissä.

Meillä on Roihuvuoressa pieni vanhempainyhdistyksen pyörittämä päiväkoti, Steinerpäiväkoti Mansikkala. Pelkäämme, että yli 20-vuotiasta päiväkotiamme odottaa taloudellisten vaikeuksien vuoksi sulkeminen ensi keväänä. Suuri osa yhdistysten pyörittämistä päiväkodeista on Helsingissä samanlaisessa pulassa.

Roihuvuoressa, kuten muuallakin Helsingissä, kaupungin päiväkodit ovat lähtökohtaisesti täynnä, ja henkilöstöstä on kova pula. Päiväkodissamme olisi 24 lapsipaikkaa, joista täyttämättä on tällä hetkellä iso osa. Tilanne on meille täysin uusi ja poikkeuksellinen.

Tilanteen taustalla on Helsingin kuntalisän uudistus sekä perheiden tulorajojen korotus, joiden vuoksi kaupungin päivähoito on käytännössä maksutonta myös monille sellaisille perheille, joissa vanhemmat käyvät töissä. Päätös on saanut ansaitusti paljon kiitosta, mutta se on vienyt pienet yhdistyspohjaiset päiväkodit hyvin tukalaan asemaan.

Yksityisiä päiväkoteja ei tulorajoja koskeva muutos koske, ja siksi päiväkotipaikkojen hintaero kunnan ja yhdistyspohjaisten päiväkotien välillä on kasvanut suureksi. Vaikka moni perhe on ollut viime aikoina kiinnostunut päiväkodistamme, he ovat ymmärrettävästi päätyneet jonottamaan ilmaista kunnan paikkaa.

Toivomme, että Helsingissä tunnustettaisiin tulevaisuudessakin varhaiskasvatuksen monimuotoisuuden arvo. Yhdistysten pyörittämät erilaisiin pedagogisiin painotuksiin keskittyvät päiväkodit täydentävät oleellisesti kaupungin varhaiskasvatusta.

Kaupungin strategian mukaan varhaiskasvatuksen saavutettavuutta aiotaan vahvistaa yksityisen hoidon tuen korotuksella. Vetoamme päättäjiin, että korotusta kiirehditään tai sulkemisuhan alla olevia voittoa tavoittelemattomia päiväkoteja tuetaan muulla tavoin ennen kuin on liian myöhäistä.

Lilian Norberg

varhaiskasvatuksen opettaja

Jarno Paalasmaa

rehtori ja tietokirjailija

Outi Silfverberg

päiväkodin hallituksen jäsen

Helsinki

