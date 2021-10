Ilman lainsäädäntöä ja läpinäkyvyyttä ekologinen kompensaatio leimataan helposti viherpesuksi.

Suomesta puuttuu lainsäädäntö, jolla säänneltäisiin luonnolle aiheutetun vahingon kompensoimista – lukuun ottamatta Euroopan unionin Natura-sääntelyä. Valtioneuvosto voi antaa luvan Natura-suojelukohteen luontoarvoja heikentävälle hankkeelle, jos hanke on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä muita vaihtoehtoja ole. Valtioneuvoston on samalla päätettävä luontoarvojen heikennyksen vuoksi tarvittavista korvaavista toimista. Säännöstä ei ole juurikaan sovellettu Suomessa, ja koko EU:ssakin tapauksia on erittäin vähän.

Viime vuosina luonnonsuojelulaista on myönnetty poikkeuksia, jotka ovat koskeneet pääasiassa yksittäisiä suojeltuja lajeja. Joissakin tapauksissa haittojen lieventämisen lisäksi päätöksissä on edellytetty kompensaatioon viittaavia toimenpiteitä.

Ekologisesta kompensaatiosta on keskusteltu Suomessa vilkkaasti viime vuosina, vaikka asia ei ole uusi. Esimerkiksi Saksassa ja Yhdysvalloissa ekologiset kompensaatiot ovat sisältyneet lainsäädäntöön jo 1970-luvulta lähtien. Ranska on muutama vuosi sitten vienyt lainsäädäntöönsä tavoitteen, että luonnolle aiheutuneet haitat hyvitetään kokonaan.

Kompensaatiosta on tutkimusta ja käytännön kokemuksia. Parhaillaan maailmalla on menossa kymmeniä yksittäisiä toimia, joilla pyritään lieventämään monimuotoisuuden heikentämistä. Jotkin niistä ovat velvoittavia, toiset vapaaehtoisia. Toimilla ei silti ole onnistuttu pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä.

Luonto köyhtyy kaikkialla, myös Suomessa. Tuoreimman, vuodelta 2019 olevan lajien uhanalaisuusselvityksen mukaan joka yhdeksäs laji on uhanalainen, luontotyypeistä joka toinen. Kansainvälisen luontopaneelin IPBES:n raportin mukaan käynnissä on ihmisen aiheuttama sukupuuttoaalto, joka uhkaa myös ihmisten terveyttä, ruoantuotantoa ja taloutta.

Britannian valtiovarainministeriön tilaama, Cambridgen yliopiston professorin Partha Dasguptan raportti biodiversiteetin merkityksestä taloudelle kertoo, että luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä ei ole onnistuttu, koska ympäristöongelmien kustannuksia ei ole saatu mukaan markkinahintoihin. Luonnolta puuttuu hintalappu. Samalla kuitenkin todetaan, että luonto on monitahoinen ilmiö, jonka arvo ei ole noin vain muutettavissa rahaksi. Raportissa esitetään koko vallitsevan talousajattelun muuttamista.

Vapaaehtoisilla, monimuotoisuuden heikentämistä ehkäisevillä toimilla on Suomessa yhä enemmän kannatusta. Valmisteilla olevaan uuteen luonnonsuojelulakiin ollaan ehdottamassa säännöksiä sekä vapaaehtoisesta että pakollisesta ekologisesta kompensaatiosta. Pakollinen koskisi tilanteita, joissa suojeltavaan luontotyyppiin tai -lajiin haetaan luonnonsuoje­lulain edellyttämää poikkeusta. Vapaaehtoisesti voi kompensoida muutakin kuin tiukasti suojellulle luontotyypille aiheutuvaa vahinkoa.

Luonnolle aiheutettu haitta tai vahinko on aina paikallinen asia. Sitä ei voi korvata tai heikentää jossakin muualla maapallolla. Rakentaminen aiheuttaa luontokatoa, olipa kyse asunnoista, teistä, sähkölinjoista, teollisuusrakennuksista tai kaivoksista. Lajeja häviää pellon raivauksessa ja tavassa, jolla hoidamme metsiämme. Ekologinen kompensaatio tarvittaisiin kaikenlaiseen toimintaan, jolla on vaikutuksia maahan ja veteen.

Luontohaittojen kompensointi kaipaa selviä pelisääntöjä ja läpinäkyvyyttä. Ilman niitä kompensointi leimataan helposti viherpesuksi. Järjestelmän rakentamiseen tarvitaan lainsäädännön kehikko viranomaisineen.

Ekologiseen kompensaatioon soveltuvien kohteiden etsinnässä, suunnitelmien laadinnassa ja niiden toimeenpanossa myös markkinoilla tulisi olla rooli. Biodiversiteettiasioiden ekologisine kompensaatioineen tulisi olla osa yritysten vastuullisuusraportointia, josta selviää, mitä yritys on tehnyt, ettei sen toiminta aiheuta luontokatoa. Työhön tarvitaan yhteisesti kehitettyjä standardeja ja toimien arviointiin auditointeja. Niin julkisten toimijoiden kuin yritystenkin on panostettava biodiversiteettiasiantuntemuksensa parantamiseen.

Hannele Pokka

Kirjoittaja on ympäristövastuun työelämäprofessori Helsingin yliopistossa.

