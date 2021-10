Ulkosuomalaisten on vaikea käyttää tunnistautumista vaativia verkko­palveluita

Olen asunut yli 20 vuotta Sveitsissä, mutta pitänyt yhteyttä vanhaan kotimaahani, sukulaisiini ja suomalaisiin ystäviini. Viime vuosien aikana, kun vanhemmat ovat kuolleet ja oma eläköityminen on tullut ajankohtaiseksi, olen huomannut, kuinka vaikeaa on hoitaa asioitaan ulkomailta käsin.

Eläke- ja veroasioiden hoituminen sujuisi netissä, jos ulkosuomalainenkin voisi kirjautua palveluihin. Nykyisin kirjautuminen tapahtuu suomalaisten pankkitunnuksien avulla. Minulla oli aikaisemmin tili Suomessa, mutta se tyhjeni hiljalleen, kun pankki veloitti tilin ylläpidosta. Niinpä päätin lopettaa tilin. Toinen vaihtoehto on kirjautua verkkopalveluihin mobiilisovelluksella, mutta sitä varten pitäisi olla suomalainen puhelinnumero. Kolmas vaihtoehto on soittaa maksulliseen numeroon, jossa asiakaspalvelijat ovat usein pitkään varattuja.

Viimeinen pisara tuli, kun yritin ottaa kotivakuutuksen äitini vanhaan asuntoon. Yksi vakuutusyhtiö ei anna vakuutuksia suomalaisille, jotka asuvat vakituisesti ulkomailla. Toinen taas sen takia, ettei ole suomalaisia pankkitunnuksia.

Ulkomailla asuvia Suomen kansalaisia on noin 300 000. He kaikki joutuvat joskus hoitamaan vero- ja eläkeasioitaan. Miksi kaikkien virallisten tahojen verkkopalveluihin tarvitaan suomalaiset pankkitunnukset? On aika kehittää kirjautumistapa, joka ei edellytä suomalaista pankkitiliä tai suomalaista puhelinnumeroa.

Marjo Götte

Gipf-Oberfrick, Sveitsi

