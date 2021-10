Ylioppilaslehdessä Juho Kähkönen kertoo, että verkostoituminen voi parantaa arktisen alueen nuorten hyvinvointia.

”Arktisella alueella on jo vuosikymmenten ajan ollut väkilukuun suhteutettuna enemmän pahoinvointia kuin muualla maailmassa. Tulevaisuudennäkymien heikentyessä ja elinkustannusten noustessa nuorilla on yhä vähemmän hyvän elämän perusedellytyksiä. Koronapandemia on vaikeuttanut tilannetta entisestään.”

”Tilanne ei ole toivoton, mutta kuten muuallakin, jo valmiiksi heikossa asemassa olevat voivat nyt entistä huonommin.”

”Mielikuva arktisesta alueesta saattaa olla, että täällä ei tapahdu paljoa, mutta se ei ole totta. Ihmiset ovat lujatahtoisia ja kansainvälisesti verkostoituneita.”

”Arktisten nuorten jo olemassa ole­vien verkostojen rahoitus tulee taata. Monen nuorisoverkoston arvokas työ jää lyhytaikaiseksi, koska valtioiden rajoja ylittävää yhteistyötä on vaikea tehdä ilman riittäviä resursseja.”

”Riippumatta siitä, miten ilmastonmuutoksen hillinnässä onnistutaan, arktinen alue tulee muuttumaan perustavanlaatuisella tavalla. Yhtä lailla on selvää, että elämä arktisella alueella jatkuu.”

”Meidän pitää huolehtia siitä, että tulevilla sukupolvilla on riittävästi hyvinvointia ja täysi kapasiteetti kohdata ennennäkemättömiä haasteita.”

Eeva-lehdessä Mari Paalosalo-Jussinmäki pohtii kotiseutua.

”Olen tänä syksynä ajatellut paljon Eeva Joenpeltoa. En siksi, että hänen syntymästään tuli tänä vuonna kuluneeksi sata vuotta, enkä siksi, että hän oli erinomainen kirjailija, enkä edes siksi, että myös hänellä oli mäyräkoiria. Olen ajatellut Joenpeltoa, koska olen miettinyt kotiseutua ja kuulumista johonkin.”

”Loppukesästä sain vierailla Vares-Kantolassa Lohjan Sammatissa. Joenpelto testamenttasi talonsa kalusteineen kirjailijakodiksi, mutta joka kolmas kesä se on vapaana.”

”Taivalsin Vares-Kantolassa huoneesta toiseen ja mietin, miltä tuntuisi asua keskellä omaa historiaansa. Itse olen muuttanut useammin kuin jaksan laskea – –.”

”Kotona löysin Mitä Eeva Joenpelto todella sanoi? -kirjasta lainauksen Joenpellon kirjoittamasta artikkelista: ’Vaikka olisin loppuikäni joutunut asumaan poissa kotiseudultani, luulen, että saamani perimä olisi ollut niin vahva, että tapani tarkkailla elämää olisi jäänyt.’ ”

”Ajatus tuntui lohdulliselta. Kotiseutu näkyy tavassani katsoa, kuulla ja ajatella. Se on lämmin läikähdys, kun tunnistan Porin murteen vieraan suussa tai ajattelen, ettei tost ny kannattas mitää metelii pitää. Kannan kotia mielessäni ja kielessäni, hyvässä ja pahassa.”