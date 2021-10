On tärkeää tunnistaa nuoren tuen tarpeet ja sopia pulmiin käytännöllisiä ratkaisuja. Näin nuori näkee, että vaikeuksista päästään yli.

Anu Raevuori ja Veikko Aalberg (HS Vieraskynä 16.10.) kirjoittivat nuorten psykiatrisen hoidon haasteista. He nostivat esiin erikoissairaanhoidon ruuhkautumisen ehdottaen, että kouluterveydenhuollon tulisi vastata yleisimpien mielenterveyden häiriöiden ja oppimisvaikeuksien tunnistamisesta ja perustason hoidosta.

Julkista keskustelua tuntuu hallitsevan näkemys, että nuoret eivät saisi mielen­terveyden tukea opiskeluhuollossa ja että palveluiden muokkaaminen samanlaisiksi kuin erikoissairaanhoidossa ratkaisisi kysynnän kasvun ongelmat. Opiskelu­huollossa mielenterveyspalveluiden kysyntä on kasvanut samassa suhteessa, ja palveluita on kehitetty nuorten tarpeiden mukaisiksi.

Opiskeluhuollon tärkeintä työtä on nuorten terveen kehityksen tukeminen ilman lähetteitä ja diagnosointia. Murrosikä tuo monen nuoren elämään epävarmuuden ja yksinäisyyden kokemuksia, ja nämä tunteet voivat tuntua musertavilta. Ensisijaista nuoren tukemista on riittävän hyvä arki sekä kokemus kuulluksi ja kohdatuksi tulemisesta. Kehitysvaiheensa vuoksi yläkouluikäinen nuori tarvitsee vielä konkreettista arjen kannattelua. On tärkeää tunnistaa nuoren tuen tarpeet, sopia pulmiin käytännöllisiä ratkaisuja ja näin antaa nuorelle kokemus, että vaikeuksista päästään yli. Koulun palveluiden vahvuus on arjen yhteistyö ja tuen räätälöinti, ilman hoito­järjestelmän tarpeiden perusteella luotuja jäykkiä hoitolinjauksia.

Yhteiskunnallisella tasolla tulisi tarkastella, miten lapsia ja nuoria ympäröivän maailman tulisi muuttua, jotta se pystyisi nykyistä paremmin luomaan heille turvallisuuden tunnetta ja tervettä minäkuvaa. Nuorten mielenterveyden tukemisessa tarvitaan diagnooseihin perustuvan hoidon lisäksi arjen kohtaamisia sekä yhteiskunnasta kumpuavien ja kehitystä haittaavien rakenteiden, asenteiden ja vaatimusten haastamista.

Rauni Pääkkönen

Anne Lakkavaara

Psykologiliiton opiskeluhuollon psykologien ammatillinen työryhmä

Katri Kuusela

koulupsykologi

