Osaava ja riittävä henkilöstö on laadukkaan varhaiskasvatuksen perusta

Tähän pääsemiseksi tarvitaan sekä varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen aloituspaikkojen lisäämistä että työolojen kehittämistä.

Varhaiskasvatuksen opettaja Piritta Hautanen (HS Mielipide 17.10.) ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja Nelli Korhonen (HS Mielipide 19.10.) toivat kumpikin esiin huolen varhaiskasvatuksen pätevän henkilöstön saatavuudesta ja pysyvyydestä.

Osaava ja riittävä henkilöstö on laadukkaan varhaiskasvatuksen perusta. Tähän pääsemiseksi tarvitaan sekä varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen aloituspaikkojen runsasta lisäämistä että työolojen kehittämistä.

Hyvät työolosuhteet ja onnistunut työuran alku ovat tärkeitä tekijöitä henkilöstön kiinnittymiseksi alalle. Perehdytykseen on luotu yhteisiä toimintamalleja, ja kaikki uudet varhaiskasvatuksen opettajat voivat muun muassa hakea vertaismentorointiin. Palaute mentoroinnista on ollut erittäin hyvää. Lisäksi johtamiseen on panostettu varhaiskasvatuksen esihenkilöiden kaksivuotisella johtamisvalmennuksella.

Sijaisten saatavuutta on parannettu lisäämällä pysyviä tuttuja varahenkilöitä päiväkodin äkilliseen sijaistarpeeseen. Kahden viime vuoden aikana varahenkilöiden määrää on lisätty 36 henkilöllä. Varahenkilöitä on suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa yhteensä 183.

Kaupunki on tukenut henkilöstön kouluttautumista ja samalla kiinnittymistä varhaiskasvatuksen tehtäviin erimittaisilla palkallisilla vapailla kouluttautumista varten ja maksamalla kurssimaksuja. Kaupungin tukemissa varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittävissä koulutuksissa opiskelee noin 75 varhaiskasvatuksen työntekijää ja oppisopimuksessa noin 95 henkilöä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyyden saamiseksi.

Lapsiryhmien muodostaminen huolellisesti on tärkeää sekä lasten että henkilöstön hyvinvoinnin ja laadukkaan pedagogiikan turvaamiseksi. Päiväkodin johtaja yhdessä henkilöstön kanssa suunnittelee keväällä lapsiryhmät tulevaa toimintavuotta varten niin, että pitkin vuotta varhaiskasvatuksessa aloittavat lapset huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan ja seurataan asetuksen mukaista mitoitusta ja lain määrittelemää ryhmäkokoa. Jos mitoitus ei toteudu, otetaan päiväkotiin sijainen. Valitettavasti varsinkaan kiireellisiin ja yllättäviin tilanteisiin ei aina ole saatavilla sijaista. Tämän vuoksi perustyön suunnittelu on olennaisen tärkeää pitkin vuotta. Arvioimme myös säännöllisesti sijaismallin toimivuutta ja kehitämme sitä osana kokonaisuutta.

Teemme toimialalla kaikkemme tilanteen parantamiseksi yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstöä kuullen.

Ulla Lehtonen

vs. varhaiskasvatusjohtaja

Niclas Grönholm

ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.