Jokaisella on täysi vapaus valita, ottaako rokotteen vai ei, mutta vapauden mukana seuraa aina vastuu.

Koronavirusepidemia kiihtyy taas rajoitusten poistuttua suuresta osasta maata, ja uusia rajoituksia on jouduttu ottamaan käyttöön. Ilman koronapassin laajamittaista käyttöönottoa uusia rajoituksia jouduttaneen asettamaan vielä pitkään eivätkä ne kohdistu oikein: koko väestöä ei pitäisi joutua rajoittamaan rokottamattomien takia.

Epidemian alkaessa oli perusteltua rajoittaa ihmisten liikkumista, kun virus pääsi leviämään väestössä, jolla ei ollut vastustuskykyä tautia vastaan. Suomi onnistui erinomaisesti suojaamaan heikommassa asemassa olevia kansalaisia.

Rokotusten edetessä koronapassin käyttöönottoa on valmisteltu. Passia ei kuitenkaan ole otettu laajamittaisesti käyttöön esimerkiksi yhdenvertaisuusongelmien takia. Tällä hetkellä jokaisella täysi-ikäisellä suomalaisella on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta, joten koronapassin käyttöönottoa ajatellen he ovat yhdenvertaisessa asemassa.

Jokaisella ihmisellä on luonnollisesti täysi vapaus valita, ottaako rokotteen vai ei. Vapauden mukana seuraa aina vastuu, joka valitettavan usein unohdetaan vapautta vaadittaessa.

On kohtuutonta, että vakavasti sairaat syöpä- ja sydänpotilaat joutuvat odottamaan elintärkeitä leikkauksia, koska tehohoito­kapasiteettia on sidottuna, enimmäkseen rokottamattomien, koronapotilaiden hoitoon. Muut vakavasti sairaat potilaat joutuvat sijaiskärsijöiksi toisten vapaudesta olla ottamatta rokotetta. Ihmisillä on oltava yhdenvertainen oikeus myös elämään.

Alustavaa tieteellistä näyttöä on esimerkiksi siitä, että rokotetut eivät sairastuttuaan levitä virusta yhtä paljon kuin kokonaan rokottamattomat. Vapaus olla ottamatta koronarokotetta pitäisi johtaa myös rajoituksiin, joilla estetään mahdollisuus levittää virusta kanssaihmisiin. Koronapassin avulla yleisötilaisuudet voidaan toteuttaa turvallisesti riippumatta osallistujamäärästä tai tilaisuuden olosuhteista.

Koronapassi tulisi ottaa täysi-ikäisille laajamittaiseen käyttöön yhteiskunnassa. Juridisia esteitä sille ei pitäisi olla. Jos rokotetta ei halua ottaa, niin koronapassin saa tarvittaessa käymällä koronatestissä omakustanteisesti.

Tiede puoltaa rokottamista yksiselitteisesti, ja rokotteiden avulla maailmasta on saatu poistettua merkittävä määrä turhaa kärsimystä.

Jarkko J. Saarinen

apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto

