Suomi on menestynyt hyvin erilaisissa mittauksissa – riippumatta siitä, onko kysymyksenä ollut kilpailukyky, osaaminen vai onnellisuus. Haasteina on nostettu esille velkaantuminen, epäedullinen ikärakenne ja työvoiman riittävyys. Niiden taakse on unohtunut kysymys, kestääkö hyvinvointivaltiomme henkinen selkäranka uusissa olosuhteissa.

Hyvinvoinnin kulmakivi on luottamus toisiin ja yhteiskunnan keskeisiin instituutioihin. Kanssakulkijoiden odotetaan kantavan vastuunsa voimiensa mukaan. Luottamus on arvokas osa sosiaalista pääomaa, ja sillä on myös taloudellista merkitystä.

Tällainen luottamus ei synny äkkiä. Taustalla ovat vuosikymmenien kokemukset niin työn ja yrittämisen etiikasta kuin yhteiseksi koettu selviytymistarinakin. Näin on muotoutunut käsitys jokaisen omavastuusta, kansallisvaltion roolista sekä yhtenäis- ja sopimuskulttuurista.

Päätöksenteon viitekehys on muuttunut. Globaali talous ei asetu vanhaan kehikkoon. Tavalla tai toisella on löydettävä ratkaisu väestöliikkeisiin ja kansainvälisiin vastuukysymyksiin. Kulttuuriarvojen törmäykset lisääntyvät ja työmarkkinat muuttuvat. Nuoret ikäluokat eivät ole sisäistäneet vanhaa yhtenäiskulttuuria, maahanmuuttajista puhumattakaan.

Luottamuksen ilmapiirin säilyttäminen vaatii jatkuvaa ponnistelua. Päättäjien ja valmistelijoiden tulisi pitää asioiden todellinen mittaluokka sekä niiden perustelut ja vaikutukset näyttävästi esillä. Euroopan unionin elpymispaketin käsittely osoitti, että sekava kannanmuodostus koituu helposti vahingoksi asialle ja asianomaisille.

Julkishallinnon tiukka työnjako voi johtaa luottamusta heikentävään pallotteluun. Koronaviruskriisin torjuntaan liittyvät kiistat ovat esimerkki tarpeesta korjata pelisääntöjä.

Viranomaisten tulisi entistä nopeammin reagoida epämääräisiin vihjailuihin ja puutteellisiin tietoihin. Ymmärrettävyyden parantamiseksi tosiasiat pitäisi taustoittaa yhdistämällä ne toiminnan arvopohjaan havainnollisella tavalla. Mielikuviin vaikuttaminen vaatii jatkuvaa taustatyötä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Uskottavuuden ylläpitämiseen kuuluvat myös korjaavat teot. Jos epäkohta on todellinen, siihen on puututtava heti eikä vasta ”seuraavan kokonaisuudistuksen yhteydessä”. Lainsäädäntöön on pesiytynyt merkitykseltään vähäisiä yksityiskohtia, jotka rasittavat tarpeettomasti asiakkaita ja toimeenpanijoita. Korjausinnossa on varottava, ettei syyllistytä samaan virheeseen toisessa muodossa.

Rakenteita on edelleen korjattava. Asunto- ja yhdyskuntapolitiikan keinoilla on estettävä eristyneiden pesäkkeiden syntyminen. Työmarkkinoilla kaivataan luovaa ajattelua turvan ja jouston yhdistämiseksi. Sosiaaliturvan rahoituksen läpinäkyvyyttä ja kannustavuutta parantamalla lisätään luottamusta järjestelmää kohtaan.

Viime kädessä luottamus perustuu siihen, että ihmisillä on kohtuullisen yhtenäinen käsitys yksilön ja yhteiskunnan suhteista. Luterilais-kantilainen käsitys yhteiskunnallisista velvollisuuksista poikkeaa toisenlaisessa arvomaailmassa kasvaneiden näkemyksistä. Tulevaisuuden turvaamiseksi tarvitsemme heitä lisää. Tulijoille pitäisi onnistua kertomaan, että luotettavuutta pidetään täällä kanssakäymiseen liittyvänä hyveenä.

Hyvinvointimallimme ei ole täydellinen eikä ainoa oikea tapa järjestää omavastuun ja yhteisvastuun suhteet. Yhteisöllisempää elämäntapaa korostavasta kulttuurista tulevan on vaikea ymmärtää ympärillä rehottavaa sosiaalista välinpitämättömyyttä. Meidän on osattava kuunnella muitakin.

Toimintaympäristön muutokset eivät saa johtaa siihen, että tietämättömyys, ennakkoluulot ja vääristely murentavat sosiaalista pääomaa. Luottamuksen säilyttäminen perustuu oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoon. Yrityksissä, järjestöissä ja politiikassa tulisi ottaa työlistalle luottamuksen vahvistaminen. Viestinnän ja koulutuksen ohella on turvauduttava rakenteiden korjaamiseen.

Markku Lehto

Kirjoittaja on sosiaali- ja terveysministeriön eläkkeelle jäänyt kansliapäällikkö.

