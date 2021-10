Mielestäni jalkapalloa on Suomessa pelattava korkeimmilla sarjatasoilla pääosin keväällä, kesällä ja alkusyksystä.

Valkeakosken Hakan päävalmentaja, entinen huippupelaaja ja ulkomaillakin pelannut Teemu Tainio surkutteli Espoossa pelatun Veikkausliigan ottelun FC Hongan ja Valkeakosken Hakan yleisömäärää: 327 maksanutta katsojaa (HS Urheilu 24.10.).

Olisiko yleisömäärään syynä pohjoisen maamme vuodenaikojen vaihtelujen tuoma ilmojen kylmeneminen? Eivät nykyajan ihmiset lähde palelemaan futiskatsomoihin lokakuiseen viimaan ja vesi-, räntä- ja jopa lumisateeseen, vaikka sisäänpääsy olisi ilmainen ja otteluissa olisi panoksena Suomen mestaruus, nousu tai putoaminen.

Maajoukkueen harvat karsintapelit kyllä täyttävät katsomon, mutta se on eri asia. Mielestäni jalkapalloa on Suomessa pelattava korkeimmilla sarjatasoilla pääosin keväällä, kesällä ja alkusyksystä. Sarjat pitäisi pelata vapun ja syyskuun lopun välisenä aikana. On täysin käsittämätöntä, jos viisi lämpimintä kuukautta eivät riitä kansallisten sarjojen läpiviemiseen. Jos katsomoihin halutaan yleisöäkin, sarjoja ei pidä hinata kohti joulua.

Erilaiset seurojen kansainväliset pelit ovat eri asia, niitä pelataan ympäri vuoden. Tosin meidän joukkueemme eivät ole niissä erikoisemmin menestyneet, ja pelejä on vähän. Naapuriimme Ruotsiin ei kannata verrata. Siellä on aivan erilainen jalkapallokulttuuri, ja siihen meillä on vielä matkaa.

Kalervo Äyräs

Helsinki

