Velka on aina ollut moraalinen kysymys

Suomessa ja Euroopassa velan moraalista on keskusteltu viimeistään euroalueen velkakriisistä alkaen.

Pääkirjoituksen (HS 23.10.) mukaan velasta on tullut moraalinen kysymys nyt, kun valtion velkaantuminen jakaa kansaa ja eduskuntapuolueita poliittiseen vasemmistoon ja oikeistoon.

Velka on kuitenkin aina ollut nimenomaan moraalinen kysymys. Suomessa ja Euroopassa velan moraalista on keskusteltu viimeistään euroalueen velkakriisistä alkaen. Kriisissä euroalueen valtiot jaettiin kunnolliseen Pohjoiseen ja laiskaan Etelään juuri velkasuhteen perusteella. Tämä siitä huolimatta, että taloustieteilijöillä ei ole yksiselitteistä vastausta siihen, mikä on liiallinen velka – se kun riippuu monesta muuttujasta. Jako Pohjois- ja Etelä-Euroopan välillä olikin poliittinen ja moraalinen. Kriisille tarvittiin syyllisiä ja selityksiä, ja liiallinen velkaantuminen Etelässä tarjosi sellaisen.

EU:n kiistellyt velkasäännöt on kirjoitettu saksalaisen, ordoliberalistisen talousajattelun pohjalle, joka sopii erityisesti markkinakuria painottavalle oikeistolle. Noin 1980-luvulle asti maailmalla talouspolitiikkaa hallitsi keynesiläisyys, joka taas sopii hyvin valtion velkaelvytystä suosivalle vasemmistolle. Molemmat ovat perusteltuja tapoja jäsentää talouden toimintaa.

Tämä sama kiista on nyt siirtynyt meille Pohjolaan, valtion sisälle. Velka on paha, ja syyllisiä etsitään. Oleellista olisi kuitenkin katsoa eteenpäin ja keskustella siitä, miltä Suomen ja Euroopan talous näyttää viiden, kymmenen ja viidenkymmenen vuoden kuluttua. Velka on vain väline päämäärään pääsemiseksi.

Sanna Salo

tutkijatohtori, Eurooppa-tutkimuksen keskus, Helsingin yliopisto

