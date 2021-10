Pariisin sopimuksen allekirjoittaneet maat voivat toteuttaa päästöjä vähentäviä toimia oman maansa rajojen ulkopuolella.

YK:n ilmastokokous alkaa pian Glasgow’ssa. Kokouksen tavoitteena on muun muassa lisätä maiden kunnianhimoa ilmastopolitiikassa ja etsiä ratkaisuja kehittyvien maiden ilmastotoimien rahoitukseen.

Vähälle huomiolle jäänyt rahoitusmahdollisuus ovat Pariisin ilmastosopimuksen markkinamekanismit. Ne mahdollistavat sen, että Pariisin sopimuksen allekirjoittaneet maat voivat toteuttaa päästöjä vähentäviä toimia oman maansa rajojen ulkopuolella. Mekanismeilla voidaan tukea kehittyvien maiden ilmastotoimia ja kestävää kehitystä sekä samalla vähentää globaaleja päästöjä kustannustehokkaasti.

Esimerkiksi energiatehokkaat liedet kehittyvissä maissa vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä, parantavat ilmanlaatua sekä kohentavat naisten ja tyttöjen asemaa – myönteisiä luonnon monimuotoisuus- ja sopeutumisvaikutuksia unohtamatta.

Omien päästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen on Suomen, EU:n ja monien yritysten ilmastopolitiikan keskiössä. Viimeisten vähennettyjen päästötonnien kustannukset kuitenkin kasvavat olennaisesti, ja markkinamekanismien avulla näitä olisi mahdollista kompensoida kustannustehokkaasti omia toimia täydentäen. Säästyneillä resursseilla voitaisiin tukea muun muassa puhtaiden teknologioiden nopeampaa kehittämistä. Maailmanpankin julkistaman selvityksen mukaan mekanismeilla voitaisiin saavuttaa jopa satojen miljardien eurojen säästöt Pariisin tavoitteiden toteuttamisessa.

Ilmaston kannalta on yhdentekevää, missä päästöjä vähennetään. Kustannustehokkaita päästöjä vähentäviä tai hiiltä sitovia projekteja on edelleen identifioitavissa maailmalla. Mekanismeilla voidaan lisätä myös ilmastopolitiikan kunnianhimoa, mikäli esimerkiksi vain osa hankkeiden tuottamista päästövähennyksistä käytetään kompensointiin.

Ilmastokokouksen asialistalla on nyt markkinamekanismien säännöistä sopiminen. On olennaista, että säännöistä saataisiin riittävän tiukat, jotta ilmastotoimien laatu voidaan varmistaa. Samalla olisi syytä huolehtia, että yksityissektori saataisiin laajasti mukaan. Mekanismeilla voidaan luoda kannustimia teknologioiden edistämiseksi, kun päästövähennyksillä on markkina-arvo. Julkinen rahoitus ei tule olemaan riittävää ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Kari Hämekoski

ilmastorahoituksen asiantuntija

Helsinki

