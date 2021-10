Metsästäjien luontosuhde on outo ja itsekäs. Miksi suurpetojen metsästys on yhä sallittua?

Puhumme ainutlaatuisesta luontosuhteestamme. Suomen luontoa, sen kauneutta ja monimuotoisuutta kehutaan, mutta mikä on todellisuus?

Metsästäjät levittävät mediassa susipelkoa, ja nyt osansa saa myös ilves. Susi ei ole tappanut ihmistä yli sataan vuoteen, ilves ei milloinkaan. Viime vuosikymmeninä eniten ihmiskuolemia ovat aiheuttaneet ampiainen, koira, nautaeläimet ja hevonen, yhteensä noin 60 kertaa. Myyräkuumeeseen ja punkkien levittämiin tauteihin on menehtynyt nelisenkymmentä ihmistä.

Suomen toiminta monimuotoisuuden säilyttämiseksi on olematonta. Petoeläimiä tapetaan yhä, vaikka ravintoketjun yläpäässä olevien lajien suojelu on tärkeää. Saalistajien merkitys ekosysteemeille on kiistaton. Ne tasapainottavat monien haittalajien kantoja.

Pedot tappavat punkkeja levittäviä kauriita ja myyräkuumetta aiheuttavia pienjyrsijöitä. Miksi suurpetojen metsästys on yhä sallittua? Metsästäjien mukaan ne syövät heidän tänne istuttamiaan kauriita. Tämä on mielenkiintoinen näkökanta. Kauriit aiheuttavat suuria taloudellisia tappioita maanviljelijöille, metsänomistajille, yksityisille puutarhoille ja autoilijoille. Suomessa sattui vuonna 2019 kaikkiaan 11 400 kaurisonnettomuutta. Jokaisen vieraslajin istuttaminen on uhka luonnolle.

Viime metsästyskautena tapettiin 291 ilvestä. Nyt Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan tappaa 320 ilvestä, vaikka laji on EU:n luontodirektiivissä suojeltu laji. Näinkö Suomi osallistuu luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen?

Ilveksestä ei ole haittaa ihmiselle. Päinvastoin se pitää kurissa ylisuuria kauriskantoja. Ilveksen ”kannanhoidollinen” metsästys olisi heti kiellettävä.

Metsästäjien luontosuhde on outo ja itsekäs. Jos he olisivat huolestuneita luonnostamme, he keskittyisivät haitta- ja vieraslajeihin. Alkuperäislajimme ovat liian arvokkaita tapettaviksi.

Suurpedot ovat tärkeitä luonnon tasapainolle. Se, mitä me teemme ravintoketjun huipulla oleville lajeille, teemme itsellemme.

Antero Topp

diplomi-insinööri, luonto-opas, Espoo

