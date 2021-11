Päihteet ovat näkyvästi esillä jokaisen Kalliossa asuvan elämässä. Haittojen vähentämiseksi kaivataan uusia ratkaisuja.

Palaan kotiin tiistai-iltana. Kävely­matka kulkee Helsingin­kadun varrella sijaitsevan urheilu­kentän eli Brakun vierestä. Legendaarisen vihreän vessan ovesta poistuu kumarassa kulkeva hahmo.

Oven hitaasti sulkeutuessa ei voi olla näkemättä, että sisälle jää kokonainen porukka ihmisiä.

Naapuri kerää ruiskuja autotallin edustalta, jotta lemmikit eivät astu neuloihin. Sekava ihmisjoukko potkii palloa autotiellä uuden donitsikahvilan edessä. Kaverin asuintalon porttikongin eteen on unohtunut läpinäkyvä pussukka, jonka sisällä on tabletteja ja ruisku. Piritorilla on taas tappelu.

Kalliossa asuvalle päihteidenkäyttö on näkyvä osa arkea.

Olen aina ihaillut Kallion aitoa meininkiä. Suomen amfetamiini­pääkaupungin Lahden kerrostalolähiössä kasvaneena oloni on kotoisa kaupunginosassa, jossa sekoittuu erilaisia ihmisryhmiä ja jossa ei tarvitse hienostella tai teeskennellä. Kymmenen vuoden aikana olen asunut muun muassa Toisella linjalla, Piritorin vieressä, Hämeentiellä ja Torkkelinmäellä.

Kallion kaduilla on aina liikkunut ihmisiä päihteiden vaikutuksen alaisena, mutta pandemia vaikuttaa kärjistäneen huumeongelmaa ja tuoneen sen aiempaakin näkyvämmäksi katukuvassa. Ratkaisuja on etsittävä, mutta niihin eivät kuulu silmien sulkeminen ongelmalta tai Piritorin maalaaminen valkoiseksi.

Kukaan ei synny huumeriippuvaiseksi tai päätä, että aloitanpa elämän addiktina. Taustalla on oikeita kohtaloita, tarinoita ja ihmisiä, jotka ansaitsevat apua ja tukea.

Tarvitaan tiloja, joissa huumeita muutenkin käyttävät voivat tehdä sen turvassa ja niin, että ruiskuja ei jää lojumaan lasten leikkikentän viereen tai kotipihoille. Todellisuudessa korttelissani on jo huumetiloja, mutta vain sellaisia, joissa kukaan ei valvo välineitä, käyttöä tai käyttäjiä.

Valvottujen käyttötilojen vaikutuksia on tutkittu. Tuloksista ilmenee, että niitä hyödyntävät vain kaikkein syrjäytyneimmät huumeiden käyttäjät, joihin muut palvelut eivät osu. Nämä tilat eivät siis kannusta huumeidenkäyttöön tai käytön aloittamiseen, vaan ne auttavat heikoimmassa asemassa olevia.

Käyttötilat ovat toistaiseksi laittomia Suomessa, mutta niiden kokeilu olisi syytä mahdollistaa. Kokeilun voisi aloittaa Kalliosta. Tavoitteena ei voi olla siivota käyttäjiä kaduilta, vaan käyttötilojen avulla halutaan vähentää haittoja, joita huumeriippuvuuteen liittyy niin riippuvaisten itsensä kuin kanssaeläjienkin elämässä.

Kirjoittaja on HS:n taloustoimittaja.