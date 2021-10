Kaikille osallistuvan budjetin hankkeille tulisi määritellä tarkka sisältösuunnitelma.

Helsingin kaupunki on muutamien vuosien ajan toteuttanut kaupunkilaisille osallistuvaa budjetointia Omastadia. Tämä on meidän kaupunkilaisten kannalta hyvä idea ja tuo kaupungin hallintoa lähemmäksi meitä asukkaita.

Nykyisen budjetoinnin ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että osa äänestettävistä ehdotuksista on jo valmiiksi suunnittelussa kaupungin joissakin toimielimissä. Esimerkiksi Koillis-Helsingin alueella on osallistuvan budjetin ehdotuksissa muun muassa Malmin lentokentälle asioita, jotka on jo muutoin suunnittelussa. Toisena esimerkkinä on Malmin keskustan vesiallasalueen suunnitelma, joka on jo budjetoitu vuodelle 2023.

Eikö osallistavassa budjetoinnissa siis etukäteen tarkasteta sitä, mitä kaupungin suunnittelussa on jo meneillään? Näyttää siltä, että ikään kuin äänestetään asiasta, joka on jo valmistelussa muutoinkin.

Luin monia osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia läpi. Osassa ehdotuksissa on pitänyt tarkasti määritellä suunnitelman sisältöä ja käytettävän rahan määrää. Osassa ehdotuksista ollaan hyvin ylimalkaisia. Eikö tasapuolisuuden nimissä olisi hyvä lähtökohta, että kaikille osallistuvan budjetin suunnitteluille määritellään samanlainen sisällöllinen lähtökohta ja siten myös vertailtavuus?

Ehdotan Helsingin kaupungin osallistuvaan budjetointiin kahta muutosta. Ensinnäkin kaikkien ehdotusten sisältö tarkistetaan ja niitä verrataan jo kaupungin olemassa oleviin suunnitelmiin. Samanlaisia tai suhteellisen samansisältöisiä ehdotuksia ei kannata laittaa asukkaiden äänestykseen. Toiseksi määritellään tarkka sisältösuunnitelma kaikille osallistuvan budjetoinnin hankkeille. Täten säilytetään hankkeiden vertailtavuus ja tasapuolisuus.

Toivon, että Helsingin kaupunki puuttuu näihin asioihin tulevissa osallistuvan budjetoinnin suunnitteluissa.

Käykää kaikki Helsingin kaupungin asukkaat äänestämässä osallistuvan budjetoinnin suunnitelmia viimeistään 28.10. kello 20 mennessä.

Virva Lehto

yrittäjä, Puistola, Helsinki

