Rokottamattomat tulevat aiheuttamaan huomattavaa kuormitusta terveydenhuoltojärjestelmälle vielä pitkään.

Koronarokotettavien ikäryhmään eli 12-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin kuuluu noin 4,8 miljoonaa ihmistä. 80 prosentin rokotekattavuus tarkoittaa, että 960 000 ihmistä tästä kohderyhmästä jäisi rokottamatta. Asiantuntijoiden mukaan he väistämättä sairastavat koronataudin jossain vaiheessa.

Testauksella varmennettuja koronatapauksia on tähän mennessä raportoitu noin 150 000. Todellinen luku on varmasti suurempi – ehkä kaksinkertainen. Vaikka otettaisiin huomioon, että osa rokottamattomista on sairastanut koronataudin ja hankkinut immuniteettia tautia vastaan, on numeroiden valossa selvää, että koronatautiin tulee vielä sairastumaan selvästi suurempi joukko ihmisiä kuin tähän mennessä on sairastuneiden kokonaismäärä. Epidemia ei todellakaan ole ohi.

Rokottamattomat aiheuttavat huomattavaa kuormitusta terveydenhuoltojärjestelmälle vielä pitkään. Tätä kuormitusta on kontrolloitava hallitusti ja ennakoivasti siten, ettei hoitohenkilöstö ylikuormitu eikä muita hoitotoimenpiteitä tarvitse siirtää koronapotilaiden vuoksi. Hoitovelkaa on päinvastoin ruvettava purkamaan. Koronapassi on oiva työväline kuormitustilanteen ohjaamiseen, koska sen avulla kontrollitoimet on mahdollista kohdistaa tehokkaasti ongelman aiheuttajiin eli rokottamattomiin. Rajoitusten tarkoituksena ei ole varsinaisesti suojata rokottamattomia tartunnoilta, vaan säätää, missä tahdissa he sairastuvat niin, että terveydenhuolto ei ylikuormitu.

Ihmettelen Suomen hallituksen ja aluehallintoviranomaisten saamattomuutta koronapassin käyttöönotossa. Miksi Olympiastadionin yleisötilaisuuteen ei vaadita koronapassia, miksi ravintoloille ei aseteta tiukempia rajoituksia? Rajoitusten välttämättömyysehto on helposti perusteltavissa, jos hoitojonojen purkamista pidetään välttämättömänä.

Koronapassiin perustuvat rajoitukset ovat lisäksi erittäin oikeasuhtaisia, koska kenenkään oikeudella päästä ravintolaan tai teatteriin ei voi perustella vakavien hoitojen siirtämistä varsinkin, kun asianomainen voi helposti päästä eroon rajoituksesta ottamalla rokotteen.

Heikki Melama

diplomi-insinööri, Helsinki

