Toimivat hoitoprosessit katoavat, kun perustehtävän tavoite hämärtyy.

Auttamisammateissa yhteistä on, että ammatin keskeisiin sisältöihin, ihmislähtöisyyteen ja ammatilliseen osaamiseen on yhä vaikeampi keskittyä. Perustehtävään tarvittava yhteys ja vuorovaikutus toiseen ihmiseen on tullut yhä harvinaisemmaksi. Jopa Kela-kuntoutuspsykoterapia, joka on kansantaloudellisesti merkittävä ja tuloksellinen opiskelu- ja työkykyä ylläpitävä subjektiivinen oikeus, uhataan lopettaa.

Kun auttamisprosesseja hallinnoivat ihmiset kadottavat tuntuman siihen, mitä lapsi tarvitsee tai mikä potilasta auttaa, he haalivat avuksi mittareita, lomakkeita ja ohjelmia. Hoitotyön arvot korvataan mielikuvilla ja iskusanoilla. Kokeneita työntekijöitä ei kuulla, vaan ihmistyön johtamiseen sovelletaan autotehtaan mallia. Toimivat hoitoprosessit katoavat, kun perustehtävän tavoite hämärtyy. Ihmisiä diagnosoidaan lomakkeilla saatujen numeeristen tulosten pohjalta. Yhteys ihmisen subjektiiviseen kokemukseen, ajalliseen ja todelliseen merkitykseen ohitetaan. Hoidoksi suositellaan kaikille sopiviksi arvioituja nettihoitopaketteja.

Kehitetyt ohjelmat tunkeutuvat väkivaltaisesti auttajan ja autettavan suhteeseen. Menetelmästä tulee tavoite, kun suhde ihmiseen ja hoitoaika käytetään ohjelmien dokumentointiin. Seuraa sokeus, jossa kadotetaan yhteys inhimilliseen todellisuuteen ja siihen, mitä suhteet merkitsevät ihmisen hyvän inhimillisen elämän toteutumiseksi.

Prosesseja hallinnoivien ja työntekijöiden välisen dialogin katkeamisella on vakavat seuraukset. Auttamistyön onnistumisessa olennaisen tärkeää on toisen ihmisen kanssa muodostuva vastavuoroinen yhteistyösuhde tarpeenmukaisessa fyysisessä tilassa ja ajassa, jossa on työrauha toteuttaa perustehtävää.

Auttamisen taustalla vaikuttaa vallitseva ihmiskuva. Kun työtä ei voi tehdä oman osaamisen ja ammatillisten arvojen mukaisesti, työntekijä kokee avuttomuutta, syyllisyyttä ja stressiä, josta seuraavat uupuminen ja sairastuminen. Inhimillisessä kriisissä vaihtoehdoksi jää poistua alalta.

Pirjo Tuhkasaari

psykoterapeutti VET, yksilö-, pari- ja perhepsykoterapeutti

Hämeenlinna

Vuokko Malinen

psykologian tohtori, psykologi, perhe- ja paripsykoterapeutti

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.