Olen tehnyt yhdeksän tunnin työvuoron ilman mahdollisuutta käydä vessassa. Töissä on alimiehitys ja alituinen kiire.

Keskustelu Hesburgerin työoloista oli hieno askel kohti mahdollista laajemman ongelman tunnistamista ravintola-alalla. Lukiessani Hesburgerin työntekijöiden kuvauksia heidän huonoista työoloistaan totesin huolestuneena, että tuohan kuulostaa ihan samalta kuin minun työpäiväni!

Ikävä kyllä huonot työolot ja liika tulostavoittelu työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella eivät rajoitu vain Hesburgeriin.

Työskentelen tarjoilijana suomalaisessa yrityksessä, jolla on useita ravintoloita pitkin Suomea. Työtä tehdään jatkuvasti alimiehityksellä, kiireessä ja stressissä. Tauot pitkienkään vuorojen aikana eivät ole aina mahdollisia. Kerran olen tehnyt yhdeksän tunnin vuoron ilman mahdollisuutta käydä vessassa tai istua.

Omalla työpisteelläni ei myöskään ole erillistä taukotilaa, vaan tauot pidetään pääsääntöisesti keittiön nurkassa tuolilla istuen. Työntekijöitä muistutetaan jatkuvasti tavoista, joilla voi palvella asiakkaita paremmin ja saada lisämyyntiä. Kuitenkin valitukset alimiehityksestä ja liiallisesta kiireestä kaikuvat kuuroille korville.

Olen uupunut työssäni ja koen jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta, koska en pysty tekemään työtäni niin hyvin kuin haluaisin. Usein joudun työvuoroissani vain selviämään yksin kiireessä.

Tässä yrityksessä on tapahtunut esimerkiksi niin, että työntekijä on joutunut työskentelemään lasinsiruja kädessään ja toinen on päässyt lähtemään vessaan vasta, kun kuukautisveret ovat jo valuneet housuihin. Kysynkin: onko tämä normaalia työelämää?

Väsynyt nuori tarjoilija

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.