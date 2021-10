On käsittämätöntä, että kaupunki ei voi joustaa asukkaidensa hyväksi vaikeassa tilanteessa.

Yksityinen päiväkotimme Helsingissä lakkautetaan kannattamattomana marraskuun loppuun mennessä. Päiväkotia pyörittänyt yksityinen yritys ilmoitti yhteistoimintaneuvotteluista syyskuun alussa, ja tietäen hitaat käsittelyajat ilmoitin lapsemme heti kaupungin päivähoitojonoon.

Nyt päiväkotimme lakkautus on varmistunut, mutta kaupunki vastaa tiedusteluihimme, että hakemuksemme käsitellään lakiin perustuvan neljän kuukauden takarajan puitteissa joulukuussa.

On käsittämätöntä, että kaupunki ei voi joustaa asukkaidensa hyväksi tilanteessa, jossa päivähoitohakemus on lähetetty heti, kun päivähoidon tarpeesta on saatu tietää. On myös täysin vastuutonta päivähoitoalan yritykseltä lakkauttaa päiväkoti näin lyhyellä varoitusajalla. Useamman päiväkodin sulkeneena yrityksen täytyy olla tietoinen kaupungin menettelystä. Kymmeniä töissä käyvien vanhempien lapsia on jäämässä ilman päivähoitopaikkaa joulukuun ajaksi.

Jos kunnat ovat kykenemättömiä järjen käyttöön, varhaiskasvatuslakia on muutettava joko niin, että yksityisen päiväkodin lakkauttaminen on peruste nopeampaan käsittelyaikaan tai niin, että yksityisen päiväkodin lakkauttamisella on neljän kuukauden varoaika.

Olemme saaneet myös kantapään kautta oppia, että voittoa tavoitteleva yritys ei ole mikään ratkaisu päiväkotipulaan, sillä päätöksenteko menee sijoittajien etu edellä.

Kahden lapsen vanhempi

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.