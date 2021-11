Näitä tavoitteita tukee myös genomikeskuksen perustaminen.

Helsingin Sanomien haastattelussa (25.10.) professori Juha Kere sanoi olevansa epäuskoinen geneettisen tiedon käyttöön monitekijäisten tautien riskin määrittämisessä, jonka vuoksi hän kertoi vastustavansa myös genomikeskuksen perustamista Suomeen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) genomilääketieteen asiantuntijaryhmän jäseninä olemme huolestuneita käsityksistä, joita haastattelun perusteella voi syntyä genomilakiesityksestä ja -keskuksen merkityksestä.

Ehdotus genomilaiksi on parhaillaan lausuntokierroksella ja jokaisen kommentoitavissa (lausuntopalvelu.fi). Genomilain tarkoitus on tukea genomitiedon vastuullista, yhdenvertaista ja tietoturvallista käyttöä ihmisten terveyden hyväksi. Näitä tavoitteita tukee myös genomikeskuksen perustaminen. Keskuksen tehtävä ei ole tehdä tutkimusta.

Lausunnolla oleva genomilaki ei myöskään sisällä genomitiedon tallennusta genomikeskuksen käyttöön. Jo nykyinen, myös geneettistä diagnostiikkaa koskeva, lainsäädäntö edellyttää analysoidun genomitiedon tallennusta. Muussa tapauksessa mahdollisia diagnostiikkavirheitä ei voitaisi koskaan havaita. Nykyisin tallennus tapahtunee erilaisiin laboratorioiden ja terveydenhuollon organisaatioiden tietokantoihin, ehkä vaihtelevalla, mutta luultavasti hyvällä tietoturvalla.

Genomilain ja -keskuksen tarkoitus on edistää ihmisten tasa-arvoa suhteessa geneettisten tutkimusten saatavuuteen. Monissa maissa, kuten Britanniassa, tätä epätasa-arvoa terveydenhuollossa pyritään estämään kansallisella ohjeistuksella, joka on yksi syistä myös Suomessa genomikeskuksen perustamiselle. Geneettisiä tutkimuksia pidetään kalliina, jonka vuoksi ne voivat jäädä puutteellisiksi. Tekemämme selvityksen perusteella geneettiset laboratoriotutkimukset muodostivat arviolta vain neljä prosenttia kaikista laboratoriotutkimusten kustannuksista Suomessa viime vuonna. On runsaasti tieteellistä näyttöä siitä, että kattavien geneettisten tutkimusten käyttö on usein paitsi välttämätöntä oikea-aikaisen diagnoosin saamiseksi myös kustannustehokasta terveydenhuollolle.

Nyt lausuntokierroksella olevassa genomilakiluonnoksessa ehdotetaan genomikeskuksen perustamisen lisäksi sääntelyä terveyteen liittyvien geneettisten laboratoriotutkimuksien suorittamisen edellytyksistä. Tällaisia olisivat analyysit, joiden perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä henkilön terveydentilasta, todeta sairaus tai geneettinen kantajuus, ennakoida sairastumista ja määrittää hoitotoimenpide tai sen vaikutus. Tarkentavan lain avulla halutaan vahvistaa ihmisten oikeusturvaa. Geneettisen analyysin suorittamisen edellytyksenä olevan, tietoon perustuvan suostumuksen ja riittävän selvityksen lisäksi henkilöllä olisi mahdollisuus saada tarvittavaa neuvontaa. Ihmiset saisivat siis parempaa suojelua kuin nykyisin.

Käsityksemme on, että genomikeskus tarjoaisi nykyistä paremmat edellytykset kehittää genomilääketieteen perusteltua ja eettistä soveltamista niin terveydenhuollon ammattilaisille kuin kansalaisillekin.

Kristiina Aittomäki

perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri, professori emerita

Markus Perola

terveydenhuollon erikoislääkäri, THL

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.