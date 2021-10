Pääministeri Sanna Marin (sd) on nainen, joka on kiivennyt lasikatolle. Hän on nuori, jolla on vielä pitkä ura edessään. Marin toimii oikein, kun ei anna itsensä jähmettyä kuviteltuun poliitikkoformaattiin.

On todella raikasta, että Suomessa on vallan keskiössä nainen, joka sanoo suoraan, että nauttii vallasta. Se on inhimillistä. Mikään ei anna parempia kiksejä kuin seurusteleminen itseään fiksumpien ja vaikutusvaltaisempien ihmisten kanssa.

On loistavaa, että poliittisella kentällä ikädemografia sekoittuu. Toivoisin yhä enemmän nuoria mukaan päätöksentekoon. Maailma on heidän, tulevaisuus on heidän lapsiensa maailma. Nuoret ovat boomereiden lapsia ja lapsenlapsia.

Hyvät yli kuusikymppiset: todellakin jäitä hattuun, itseironia on paras puolustus.

Isa Kukkapuro-Enbom

Kauniainen

