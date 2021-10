Suomessa on jäänyt yya-vaihde päälle

Suomen on jo aika liittyä Natoon.

Naton korkeimmat päättäjät eli Pohjois-Atlantin neuvosto vieraili Suomessa alkuviikosta. Toivottavasti vierailu oli merkki siitä, että harhaanjohtavan tiedon jakaminen Natosta loppuu. Sitä on jatkunut maassamme vuosikymmenistä toiseen. Tästä myös rauhan Nobel-palkinnon saaja, presidentti Martti Ahtisaari on maininnut kirjan Miten tästä eteenpäin (Martti Ahtisaari, Jaakko Iloniemi, Tapani Ruokanen 2016) julkaisun aikoihin antamissaan haastatteluissa ja todennut Suomen paikan olevan Natossa muiden länsimaisten demokratioiden joukossa.

Suomi toimi sotien jälkeen ja yya-sopimuksen aikoina Neuvostoliiton kanssa olosuhteiden vaatimalla tavalla. Nyt ajat ovat toiset. Valitettavasti Suomessa on jäänyt yya-vaihde päälle. Tämä nähtävästi siksi, että entisillä ja nykyisillä päätöksentekijöillä on liikaa poliittisia ja taloudellisia intressejä myötäillä Venäjää ja siksi tyytyä vain höpisemään ”Nato-optiosta”.

Suomi on läntinen demokratia eikä ole enää EU:hun liittymisen jälkeen puolueeton maa. Suomella on mahdollisuus korjata Natoon liittymisen puute nyt – eli asia, jonka Baltian maat tekivät vuonna 2004 liittyessään sekä EU:hun että Natoon saman vuoden aikana.

Kansanäänestyksiä tästä ei tarvitse järjestää, eikä poliitikkojen pidä piiloutua kansanäänestyksen välttämättömyyden harhakuvan taakse. Kansakuntaa koskevia äänestyksiä varten meillä on aito parlamentaarinen hallintojärjestelmä ja eduskunta, jossa Suomea kansakuntana koskevista asioista päätetään. Ennen päätöksentekoa on kuitenkin tarjottava kansanedustajille oikeaa tietoa liittymisestä Natoon ja lopetettava harhauttavan tiedon jakaminen. Puolueetonta tietoa on saatavilla – vain asenne estää sen hyödyntämisen.

Natoa ja Natossa toimivia maita tarvitaan rauhan turvaamiseksi kansainvälisissä rauhaturvaoperaatioissa, kuten Afganistanin tilanne osoitti tänä vuonna. Naton tehtävänä on turvata jäsentensä yhteisiä arvoja, demokratiaa, yksilönvapautta ja oikeusvaltioperiaatteiden toteutumista – siksi liitymme Naton jäseneksi mitä pikimmiten. Jollei Suomen valtion johto tähän kykene, toivottavasti Euroopan komissio ja parlamentti siihen kykenevät ja päättävät EU:n puolustuksen järjestämisestä Naton kautta EU:ssa, jolloin suomalaiset poliitikot välttävät liittymispäätöksen tekemisen.

Ari Anturaniemi

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.