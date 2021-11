En ymmärrä takaisinsoittopalvelun toimintalogiikkaa.

Olen Tapiolan terveysaseman asiakas. Asemalla on takaisinsoittopalvelu, jonka toimintalogiikkaa on mahdotonta ymmärtää. Kun asiakas jättää puhelinnumeronsa järjestelmään, hän odottaa tietenkin, että asemalta soitetaan. Näin tapahtuukin. Toiminta menee kuitenkin ihmeelliseksi, jos asiakas ei pysty vastaamaan soittoon.

Minulle on nyt useita kertoja käynyt niin, etten ole työni vuoksi voinut vastata takaisinsoittoon. Sen sijaan, että soitettaisiin uudestaan, numeroni on poistettu jonosta. Eli kun on soitettu, se riittää riippumatta siitä, onko asiakkaan asia todellisuudessa hoidettu vai ei. Minulle tämä tarkoittaa, että voin soittaa terveysasemalle vain niinä päivinä, kun työtehtävien puolesta pystyn päivystämään puhelimen ääressä.

Eikä tässä kaikki. Viimeisimmällä kerralla pystyin vastaamaan takaisinsoittoon, mutta toiminta ihmetytti tällä kertaa vielä enemmän. Sanoin, että minulla on kaksi asiaa: lääkkeen uusiminen ja soittopyyntö terveydenhoitajalle. Lääkkeen uusiminen saatiin järjestelmään, mutta toinen asia jäi kesken puhelun katkeamisen takia. Odottelin aikani toista soittoa – turhaan. Minkälainen ohjeistus takaisinsoittajille on annettu?

Paula Vehmanen

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.