Toimiva parisuhde, hyvät kohtaamiset työelämässä ja ystävyyssuhteissa vaikuttavat aivoihin tavalla, joka vahvistaa kykyä ymmärtää itseään ja toisia.

Ihmisen terveys ja hyvinvointi muodostuu monesta eri tekijästä. Suurimpaan osaan niistä voimme vaikuttaa, jos vain haluamme.

Aivoliiton tavoitteena on kehityksellisen kielihäiriön omaavien ja aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden, mutta myös muiden väestöryhmien, mielekäs arki. Tarkastelemme sen rakentamista aivoterveyden näkökulmasta. Tällöin on olennaista muodostaa riittävän yhteinen käsitys siitä, mitä se tarkoittaa.

Yhdysvaltain kansallinen terveysinstituutti määrittelee aivoterveyden ”mahdollisuudeksi käyttää aivoja parhaalla tavalla ja kyvyksi pienentää iän myötä lisääntyviä riskejä”. Tätä ”parasta mahdollista tapaa” voidaan pitää sellaisena, että se esimerkiksi vähentää aivosairauksien riskejä. Toisaalta se jättää paljon avoimeksi.

Yksilön kokemukset muovaavat aivoihin reittejä samaan tapaan kuin lumessa käveleminen. Yksilön lapsena saaman hoivan laatu, kokemukset kaverisuhteissa ja koulussa sekä myöhemmin työelämässä rakentavat tietyn tavan käyttää aivoja. Myös yhteiskunnan asenteet ja arvostukset muovaavat aivoja ja niiden käyttötapaa.

Tutkimus osoittaa, että turvallinen kiintymyssuhde ja sen yhteydessä kehittyvä kyky ymmärtää ja huomioida omia ja toisten mielentiloja antavat yksilölle kyvyn toimia yhteiskunnassa rakentavasti.

Lapsi, joka on tullut kuulluksi ja nähdyksi ja jonka tarpeisiin on vastattu riittävän sopivalla tavalla, kykenee säätelemään omia tunteitaan ja myös ottamaan huomioon muiden näkökulmia. Hän on joustava ja kykenee aitoon yhteistyöhön. Hänellä on myös paremmat edellytykset pysyä terveenä ja sairastuttuaan käsitellä asiaa.

Aivojen suuren muovautumiskyvyn ansiosta aikuisuudenkin kokemukset vaikuttavat niiden käyttötapaan. Esimerkiksi läheinen ja vastavuoroinen parisuhde, hyvät kohtaamiset työelämässä ja ystävyyssuhteissa vaikuttavat aivoihin tavalla, joka vahvistaa kykyä ymmärtää itseään ja toisia. Rakkaus sekä mielekkyyden ja merkityksellisyyden tunne antavat myös voimaa selvitä vaikeuksista.

Kuinka voisimme rakentaa yhteiskunnan, jossa mahdollisimman moni kokee edellä kuvattuja asioita? Miten voimme luoda edellytyksiä tulla kosketuksiin sellaisen ympäristön kanssa, joka luo yksilölle mahdollisuuden kehittää hänessä piileviä mahdollisuuksia?

Aivoterveyttä edistävän yhteiskunnan rakentaminen ei ole mahdottomuus. Se on inhimillisyyden ymmärtämistä ja huomioon ottamista yhteiskuntasuunnittelussa, erilaisten organisaatioiden toiminnassa ja kaikissa arkeamme muovaavissa prosesseissa. Se on myös nähtävä investointina, jolla ehkäistään monia inhimillisesti vaikeita ja taloudellisesti kalliita ongelmia ja sairauksia sekä luodaan näin edellytyksiä kestävälle kasvulle.

Mika Pyykkö

toiminnanjohtaja

Timo Teräsahjo

psykologi, Aivoliitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.