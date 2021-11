On käsittämätöntä, että psykoottinen ihminen päästetään toistuvasti karkaamaan pakkohoidosta liian lepsujen käytäntöjen vuoksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on uudistamassa mielenterveyslakia. Sitä uudistettaessa tulisi kuulla myös hoitohenkilökuntaa ja omaisia. Nyt pakkohoitoon määrätty potilas päästetään yksin ulkoilemaan suljetulta osastolta.

Kokemuksemme kuluvalta kesältä ja syksyltä on aiheuttanut suurta tuskaa ja toivottomuutta potilaan tilanteesta. Psykoottinen potilas on sairaudentunnoton. Karkumatkoillaan hän on aiheuttanut vahinkoa, pelkoa ja häiriöitä. Hän on velkaantunut, joutunut ulosottoon, työttömäksi, ajautunut väärään seuraan ja vaarantanut oman ja muiden hengen. Nuoren ihmisen ”yhteiskuntakelpoisen elämän” edellytykset on menetetty. Ja kaikki tämä siksi, että potilas on kerta toisensa jälkeen päästetty suljetulta osastolta ulkoilemaan. Ulkoiluoikeus sairaalan pyjamassa yksin Helsingin kaduilla on mielestämme heitteillejättö.

Karkaamisesta seuraa kerta toisensa jälkeen kolmen vuorokauden virka-apupyyntö, ja jos poliisi sinä aikana tapaa potilaan, hänet toimitetaan takaisin osastolle. Mutta jos ei, hoitosuhde päättyy.

Omaisille tämä tarkoittaa uutta taistelua potilaan puolesta. Pelkoa siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu, rikottuja ikkunoita, uhkailua ja putkassa vietettyjä öitä. Soitot hätänumeroon eivät tuota tulosta, sillä poliisi ei toimi ilman virka-apupyyntöä. Sen voi kirjoittaa vain päivystävä julkisen puolen lääkäri, mutta päivystysnumeroon vastaavat hoitajat eivät yhdistä puhelua lääkärille. On myös käynyt niin, että lääkärin toimittama virka-apupyyntö ei poliisilla näy, koska se toimitetaan faksilla. Eikö ole nykyaikaisempaa tapaa?

Miten paljon on kulutettu verovaroja lukuisiin ambulanssikyyteihin ja poliisitehtäviin? Entä mitä tapahtuu potilaalle? Osastolla aloitetaan tuhti lääkitys, joka jokaisen karkaamisen myötä loppuu. Näin potilaan tila huononee entisestään.

Avohoidon tilanne on ruuhkautunut, mutta silti tulisi kiinnittää huomiota siihen, että muun muassa kaksisuuntaista mielialahäiriötä kärsivien avohoito turvattaisiin.

Huonossa hoitotasapainossa oleva potilas kuormittaa muita yhteiskunnan palveluja, ja hänen mahdollisuutensa palata esimerkiksi työelämään heikkenevät. Ovatko ohjeistukset ja käytännöt vanhentuneet pakkohoidon osalta?

Osastoille tulisi teroittaa pakkohoidon perimmäistä tarkoitusta – potilaan itsensä ja muiden ihmisten turvaamista silloin, kun muut keinot eivät riitä.

On käsittämätöntä, että psykoottinen ihminen päästetään toistuvasti karkaamaan pakkohoidosta liian lepsujen käytäntöjen vuoksi. Eivätkö pakkohoidon perusteet ole niin vahvat, että itsemääräämisoikeutta tulisi rajoittaa? On myöhäistä, jos joku menettää henkensä. Niinkin surullisista tapauksista on uutisoitu.

Kenen on vastuu?

