Keski-iän kirjeenvaihtaja pohtii raportissaan ikäneutraaliutta ja kehon lisääntyviä ääri-ilmiöitä.

Ilmastonmuutos ei ole ainoa kriisi, joka ravisuttaa ihmis­kuntaa. Vähemmälle huomiolle on jäänyt ikäkriisi, jonka jäljet näkyvät erityisesti keski-ikäisissä. Kriiseissä on myös paljon yhtäläisyyksiä.

Vasta julkaistu ikääntymisraportti maalaa synkkää kuvaa tulevaisuudesta. Keski-ikäisten tavoiteikä loittonee vääjäämättä. Tuoreiden ennusteiden mukaan keski-ikäinen on parhaassakin tapauksessa vuoteen 2030 mennessä lähes kymmenen vuotta vanhempi. Ikäkriisin maksajiksi joutuvat tulevaisuudessa myös nuoremmat sukupolvet.

Toimet ikäneutraaliuden saavuttamiseksi ovat osoittautuneet riittämättömiksi, ja kompensaatioyritykset ikääntymisen hidastamiseksi tai pysäyttämiseksi ovat tuoneet vain tilapäistä helpotusta.

Kompensaatiot ovat herättäneet myös kriittisiä huomioita siitä, voiko nuoruutta ostaa. Onko ikä sittenkään pelkkä numero, kysyy moni.

Millaisia vaikutuksia ikääntymisellä on? Asiantuntijoiden mukaan kehon ääri-ilmiöt tulevat yhä yleisemmiksi, ja niiden odotetaan jatkossa laajentuvan ja voimistuvan. Samaan aikaan voi potea jäätynyttä olkapäätä ja kärsiä kuumista aalloista.

Pahimmissa skenaariossa odotettavissa on yöunien lyhentymistä, hiusrajan vetäytymistä, muistin valikoitumista, kunnon rapautumista ja kuivakkuuden lisääntymistä.

Keski-ikäisiä kirpaisee myös luontokato, joka etenee niin nopeasti ja salakavalasti, että yksilön voi olla vaikeaa hahmottaa sitä arjessa.

Keski-iässä monet asiat häviävät tai muuttuvat uhanalaisiksi. Varoittavia esimerkkejä tästä ovat muun muassa heinäsirkat, elintarvikepakkausten tuoteselosteet, valomerkki, Nissan Almera, 32 tuuman housut, lauantaimakkara ja katu-uskottavuus.

Ikääntymisraportti on huolissaan boomereista, joiden rauhoitusaika on päättynyt. Boomerit laiduntavat koko Suomen alueella, mutta niiden tarkkaa määrää on vaikea selvittää, sillä lajin tunnistaminen on hankalaa. Edes boomerit itse eivät tunnista itseään boomereiksi.

Boomereiden hallittu määrä on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää. Arvioiden mukaan kanta on toistaiseksi vakaa, mutta tilannetta on syytä seurata.

Usein sanotaan, että tieto lisää tuskaa. Punnittu ratkaisukeskeinen tieto ikääntymisestä on kuitenkin vastaisku mahdolliselle ahdistukselle siitä, ettei mitään olisi enää tehtävissä.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.