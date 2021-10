Eduskunnan on päätettävä Natoon liittymisestä

Kansanäänestys on epäluotettava väline turvallisuuspolitiikasta päätettäessä.

Nato-optio on kauniin sään optio, mutta kun kriisin myrskyt uhkaavat tai jo riepottelevat meitä, option arvo saattaa olla pyöreä nolla. Kriisin myrskyt saattavat pamauttaa Nato-oven kiinni, kun sisäänpääsy olisi meille ratkaisevan tärkeä.

Suomen pitäisi mielestäni kuulua kaikkiin sellaisiin kansainvälisiin järjestöihin, joissa käsitellään meitä koskevia asioita ja päätetään niistä. Meillä on jäsenyys maan kannalta paljon vähäpätöisimmissä organisaatioissa kuin Nato. On vähintään epäloogista, jopa vaarallista jättäytyä sellaisen organisaation ulkopuolelle, jonka päätehtävä on ylläpitää vakautta ja rauhaa lähiympäristössämme.

Monipuoluejärjestelmien ja liberaalisen demokratian puolustaminen, tarpeen vaatiessa sotilaallisin keinoin, on alusta lähtien ollut Naton päätehtävä. Kommunismi ei enää ole uhka, mutta samassa suunnassa, idässä, kasvatetaan tänään taas vastakkainasettelua valtapoliittisin perustein. Sotilaallisia keinoja on jo käytetty.

Kansanäänestys on epäluotettava väline turvallisuuspolitiikasta päätettäessä. Avoimesti ei voida kertoa esimerkiksi tiedustelutoiminnasta, aseteknologiasta ja erilaisista valmiuksista erilaisia kriisejä ajatellen. Näin ollen kansa joutuisi ottamaan kantaa, vaikka tietopohja olisi osittain hyvin rajallinen. Lopputulosta olisi helppo kyseenalaistaa riippumatta siitä, kumpi vaihtoehto voittaisi. Kaiken maailman trollit levittäisivät varmasti myös hyvin aktiivisesti valheellisia totuuksia ennen äänestystä.

Olemme valinneet 200 kansanedustajaa päättämään puolestamme tämän kaltaisissa laajamittaisissa asioissa.

Ole Norrback

Vaasa

