Parempi ratkaisu on korjata kotihoidon ja laitoshoidon maksujen vääristymä, koota maksukatot yhteen ja antaa palveluseteli niille, joiden maksukyky yksityisiin palveluihin on huono.

Jaana Savolainen esitti kirjoituksessaan (HS Merkintöjä 26.10.), että vanhustenhuollon rahoitusta voisi lisätä hoitomaksujen progressiolla, joka ottaisi huomioon sekä tulot että varallisuuden. Hän arvioi, että vanhustenhuollon rahoituksessa on jo nyt lähes miljardin euron vajaus muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Ehdotus on huono. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen osuus on jo nyt Suomessa muita Pohjoismaita korkeampi. Lisäksi pitkäaikaishoidon maksujen perusteina ovat jo veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä laskennallinen pääomaan kuuluva metsätulo. Heinäkuun alussa voiman tulleen asiakasmaksuista annetun lain muutoksessa tällaiseksi hoidoksi määritettiin myös tehostettu palveluasuminen.

Asiakasmaksujen haasteet ovat aivan muualla. Ne ovat maksukatoissa, joita on erillisinä liian monta ja joihin ei kuulu palveluasuminen eikä kotona annettavan palvelun maksut tukipalveluineen. Näistä maksuista tulee monelle iäkkäälle korkeampi kokonaismaksu kuin pitkäaikaisesta laitoshoidosta. Tulisi olla juuri päinvastoin, jotta laitoshoidon tarve ei kasvaisi ainakaan avohuollon korkeiden maksujen vuoksi.

Suomessa korostuvat juuri kotihoidon, tukipalvelujen ja palveluasumisen maksut. Lääkkeiden maksukattoon pääsee vasta alkuvuoden omavastuun kertymän kautta. Kun iäkkäillä on paljon lääkkeitä, saattaa alkuvuonna lääkkeiden saannin varmistaminen mennä ruokaostosten edelle.

Meillä on lähes satatuhatta ihmistä sote-maksujen laiminlyönnin vuoksi ulosotossa. Meillä on 102 000 taloutta, joilla on hyvin korkeat terveysmenot suhteessa maksukykyyn. Näistä iso joukko on ikääntyneitä. Meillä on kasvavat ruoka-avun jonot, joissa on entistä enemmän iäkkäitä, yksinasuvia vanhuksia.

Jos näin jatkuu, julkisen terveydenhuollon maksupolitiikka lyö vanhustenhuoltoa korville. Rahakkaat menevät yksityiselle ja huono-osaiset jäävät julkiselle, aivan kuten Savolainen totesi. Parempi ratkaisu maksujen progression vahvistamisen sijaan on korjata kotihoidon ja laitoshoidon maksujen vääristymä, koota maksukatot yhteen ja antaa palveluseteli niille, joiden maksukyky yksityisiin palveluihin on huono. Julkisen vanhustenhuollon laatu ei saa enää madaltua ja maksut samalla nousta.

Elli Aaltonen

työelämäprofessori, dosentti

Tampereen yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.